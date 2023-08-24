Afet riski ve atık yönetimi projesi için Kahramanmaraş pilot il seçildi!

Programda, Türkiye Belediyeler Birliği ve Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında Kahramanmaraş’ın pilot il seçildiği açıklandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da Japonya Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Katsumata Takahiko ile bir araya geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz’ın da yer aldığı ziyarette; Türkiye Belediyeler Birliği ve Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek projeler de istişare edildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dünyanın en büyük felaketlerinden birinde dünyanın en büyük çalışmasını ve dayanışmasına şahitlik ediyoruz. Depremin ilk saatinden bugüne kadar devlet-millet üst düzeyde bir koordinasyonla çalışıyoruz. Deprem sonrası süreçte Japon halkı ve hükümeti de bizlere büyük destek sağladı. Bu süreçte yanımızda olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Afetlere Karşı Dirençli Bir Şehir

TBB ve JICA iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında Kahramanmaraş’ın pilot il seçildiğini belirten Başkan Güngör, “Kahramanmaraş'ın güçlü bir şekilde yeniden yapılanması amacıyla Japon Hükümetinin sunmuş olduğu katkıların, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum.Türkiye Belediyeler Birliği ve Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında Kahramanmaraş’ın pilot il seçilmesi bizi ayrıca mutlu etti. Afetlere karşı dirençli bir Kahramanmaraş inşa edilirken, Japon dostlarımızın tecrübelerinden ve risklerle başa çıkma konusundaki uzmanlıklarından faydalanmak bize büyük bir güç ve ilham veriyor” cümlelerini kaydetti.

Asırlık Türkiye-Japonya Dostluğu

Başkan Güngör konuşmasını, “2024, Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100’üncü yılı. Bir asrı bulan bu anlamlı dostane ilişkilere yakışır şekilde, deprem sonrası yardımımıza ilk koşanlardan olan Japon Halkı ve Hükümetine bir kez daha teşekkürlerimi sunar, yeni iş birliklerimizin ve ortak projelerimizin daha da güçlenerek devam edeceği hususunda inancımı belirtmek istiyorum” sözleriyle noktaladı.