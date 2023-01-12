Afşin Belediyesi’nden yine bir ilk: “Arı evinin ardından “Arı dünyası müzesi ve kafeteryası” geliyor!

Beyceğiz Mahallesi, Sevin Yolu üzerinde bulunan lavanta tarlasına kurulacak olan "Arı Dünyası Müzesi" inşaatını inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, proje tamamlandığında Afşin’in yine bir ilke imza atacağını ifade etti.

İlçenin alternatif turizm alanlarını genişletmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yine bir ilk olacak Afşin Arı Dünyası Müzesi projemizi hayata geçiriyoruz. İlçemize, tek parçada dünyanın en büyük lavanta tarlasını oluşturduk, ardından içine bir kısmı cam olan ve ziyaretçilerimizin arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını gözlemeyebileceği arı evini kurduk. Şimdi de arı müzemizle arı dünyası ve kafeteryasını oluşturuyoruz” dedi.

“Arı Dünyası Müzesi, arı dünyasına hitap edecek”

Afşin Arı Müzesi projesinin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Güven, “Projemizin tamamlanmasıyla birlikte lavanta tarlamızı ziyaret gelen vatandaşlarımızı çok daha iyi ortamda ağırlayacağız. Görsel olarak farklı bir proje olacak. İlk defa denenen bir inşaat konsepti olacak. Oval binalar tasarlandı. Ziyaretçilerimiz arıya ilişkin her detayı burada görüp inceleyebilecek. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın oturma alanlarıyla güzel zaman geçireceklerini ve fotoğraf çekim alanıyla da güzel anılara sahip olacağını düşünüyoruz. Afşin halkının keyif ve gururla vakit geçireceği bu alan çok yakında hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

Arı Dünyası Müzesi’nin ortak aklın ürünü olarak hayat bulduğuna değinen Güven, “İstanbul Medipol Üniversitesi’nce iç mimari projesi hazırlanan Arı Dünyası Ziyaretçi Merkezi Projesi, Afşin Belediyesi’nin en büyük rekreasyon alanı olma özelliğini taşımaktadır. Bu projede emeği olan proje tasarım ve yürütme kurulu Doç. Dr. Gülhan Benli, Dr. Öğr. Üye. Esra Bayır, Dr. Öğr. Üye. Pelin Karaçar, Doç.Dr. Aysun F. Güner, Dr. Öğr. Üye. M. Adil Kasapseçkin proje çizim ekibi Emine Bilir, Doğuhan Karakurt, Yusuf Sefa Tuğtekin, Ecem Karasu, Hayrullah Doğan, Simay Yarenoğlu, Mükerrem Betül Tomaç, Beyza Genç, Berna Doğan, Hüseyin Berat, Zeynep Dide Güven, Mehmet Oğuzhan Şahin, Duygu Demir, Dilara Dere ve Elif Kübranur Dal’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayrıca dizayn danışmanlığını Hacettepe Üniversitesi’nin üstlendiği proje için Başkan Güven; “Bu kapsamda projemize destek olan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Prof. Dr. Aslı Özkirim Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Ortak aklın ürünü olan eşsiz bir proje Afşin’de yükselmeye devam ediyor. Lavanta sezonu başlamadan önce tüm çevre düzenlemesini tamamlayıp Afşinli halkımızın ve ziyaretçilerimizin hizmetinde olacak.” ifadelerini kullandı.