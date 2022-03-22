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Afşin'de üç bin fidan toprakla buluşacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, orman işletme şefliği tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı.

Afşin'de üç bin fidan toprakla buluşacak

Afşin'de üç bin fidan toprakla buluşacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, orman işletme şefliği tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı.

22 Mart 2022 Salı 14:14
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Vatandaşlara dağıtılan 2 bin sedir ile bin karaçam fidanının toprakla buluşacağını belirten Orman İşletme Şefi Emin Selbisu, ormanların Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere daha yeşil Afşin bırakmak istediklerini dile getiren Selbisu, vatandaşların fidanlara özenle bakmasını istedi.

Ormanların binlerce canlıya ev sahipliği yaptığını dile getiren Selbisu, "Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Alınan fidanların ağaca dönüşmesini sağlamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.03.2022 19:15
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Afşinde üç Bin Fidan Toprakla Buluşacak
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