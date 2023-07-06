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Afşin’de “Anamın Tarhanası”nda Üretim Sezonu Açıldı

Vücut direncini artırması ile bilinen Tarhananın üretimi başladı. Afşin’de kış aylarında çokça tüketilen Tarhana yaz aylarının gelmesiyle birlikte serilmeye, kurutulmaya ve paketlenmeye başladı.

Afşin’de “Anamın Tarhanası”nda Üretim Sezonu Açıldı

Afşin’de “Anamın Tarhanası”nda Üretim Sezonu Açıldı

Vücut direncini artırması ile bilinen Tarhananın üretimi başladı. Afşin’de kış aylarında çokça tüketilen Tarhana yaz aylarının gelmesiyle birlikte serilmeye, kurutulmaya ve paketlenmeye başladı.

06 Temmuz 2023 Perşembe 13:38

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Çorbalık Sıkma Tarhana hem de Maraş Cipsinin üretim sezonu açıldı. 2006 yılında kurulan devasa tesiste Atadan dededen kalma usul ile Tarhana üretiliyor. 10 yıl önce başlanan Tarhana üretiminde bu sene ki hedef ise 40 Ton.

İçerisinde Dövme,Yoğurt ve Katık bulunan Tarhana vücudu dinç tutma ve insanı tok tutma özelliğine sahip. Yaşanan Pandemi döneminde de Deprem döneminde de üretimi aksatmamaya çalıştık diyen İş Adamı Mehmet Özdemir, Anamın Tarhanası diye tabir ettiğimiz Çorbalık Sıkma Tarhananın bu sene de üretimine başladık. Tarhanalarımız güneşin altına seriliyor. İçerisinde ki ürünler doğal olduğu gibi tamamen Doğal ortamda kurutuluyor. Tesisimizde de el değmeden paketleniyor. Sadece bu bölgede değil Ülkemizin her tarafında Tarhanamız büyük ilgi görüyor. Gelip alamayanlara da Kargo aracılığı ile gönderiyoruz dedi.

Devletimiz ve Milletimiz var olsun. Pandemi döneminde Üretimimiz engellenmedi. Deprem de de engel olmadı hala Hava şartlarından dolayı üretim biraz geç başladı. Ama havaların olumlu yönde seyretmesiyle biz bu sene 40 Ton Sıkma Tarhana üretimini hedefliyoruz diyen İş Adamı Mehmet Özdemir, Deprem sürecinde yetkililer bizi davet ettiler. Elimizde ki ürün miktarını söylediler bizler de elimizde ki ürün miktarlarını belirterek ihtiyaçları kadarını yetkililere teslim ettik dedi.

Bu tesise gelenler Tarhana yiyebilirmiyiz? Diye sormasınlar. Burada Tarhana yemek sevap yememek günah diyen Öz Yüksek Tarım sahibi İş Adamı Mehmet Özdemir, Tarhaba Kahramanmaraş’ın Coğrafi İşaret tescilli bir ürünü. Ancak Afşin Tarhanasını Maraş Tarhanasından ayıran özelliği de Doğal Katık kullanıyor olmamızdır. O sebeple daha ekşidir. Daha lezzetlidir. Elle yenilir,Firik olarak yaş haliyle yenilir bir de Çorbası yapılır. Ambalajlarımızın üzerinde Tarhana Çorbasının tarifi de yer alır. Tarhanamızı alanlar aynı zamanda evlerinde Çorbasını da kolayca yapabilirler dedi.

Öz Yüksek Tarım Tesisleri Afşin ile Elbistan’ın tam ortasında Kabaağaç Mevkiinde bulunması sebebiyle Karayolunu kullanan tüketiciler uğrayıp Tarhananın tadına bakıp ihtiyacı olan ürünleri alabiliyorlar.

Bu tesisten Bakliyat,Baharat ve Şekerleme olmak üzere 38 farklı ürünün paketlemesi,toptan ve perakende satışı da gerçekleştiriliyor.

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Afşin’de “Anamın Tarhanası”nda Üretim Sezonu Açıldı
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