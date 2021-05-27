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Ahmet Özdemir’den HDP’ye yanıt

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, HDP Grup Önerisi üzerine TBMM Genel Kurulunda konuştu.

Ahmet Özdemir’den HDP’ye yanıt

Ahmet Özdemir’den HDP’ye yanıt

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, HDP Grup Önerisi üzerine TBMM Genel Kurulunda konuştu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:38
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. HDP’nin ‘siyaset, bürokrasi, mafya arasındaki kirli ilişkileri, suçları ve sorumluları açığa çıkarmaya’ yönelik grup önerisine ilişkin konuşan Milletvekili Özdemir, “Hem içişleri Bakanlığımızın hem Milli Savunma Bakanlığımızın terör örgütleri ile çıkar amaçlı suç örgütleri ile verdiği mücadelenin başarılı olup olmadığı konusunda kamuoyunda bir endişe varsa ki bizler İçişleri Bakanlığımızın bu konuda başarılı işler başardığını düşünüyoruz” dedi.

“BAKANLIĞIMIZ GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR”

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Özdemir, şunları dile getirdi: “HDP’nin grup önerisinde iddia edilen ve daha çok son zamanlarda CHP’li sözcünün tabiri ile bir mafya liderine kastedilerek içeriği oluşturulan önergenin aslında içinde bahsedilen konuların hepsi ile ilgili hem İçişleri Bakanlığımız hem Milli Savunma Bakanlığımız hem de yargı bugüne kadar üstüne düşen görevi fazlası ile yapmış. Ama ben yine de bunlarla ilgili verileri paylaşmak istiyorum. 15 Temmuz 2016 yılından bugüne kadar 30’u ulusal, 13’ü bölgesel 312’si yerel olmak üzere toplam 355 mafya tipi organize suç örgütü ile mücadele edilmiş ve bunlarla ilgili işlem yapılmış. Bu kapsamda da 693 operasyon gerçekleştirilmiş. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kapasitesi ve performansı artan narkotik ekiplerimiz 292 uyuşturucu suç örgütünü deşifre etmiş, 3 bin 483 şüpheliye de adli işlem yapmış. 2020 yılında cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 2 ton kokain ele geçirilmiş. İçişleri Bakanımız televizyon kanalında yaptığı konuşmada da kendisine yapılan eylemler ve suç olarak değerlendirdiği işlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Malum mafya lideri ile ilgili İnterpol’de kırmızı bülten ile arama kararı çıkarttığını söyledi.”

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