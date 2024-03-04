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Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Bir başarının, bir azmin ve bir hizmet aşkının yansımasıdır”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Fırat Görgel’in proje tanıtım toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Bir başarının, bir azmin ve bir hizmet aşkının yansımasıdır”

Ak Parti İl Başkanı Doğan, “Bir başarının, bir azmin ve bir hizmet aşkının yansımasıdır”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Fırat Görgel’in proje tanıtım toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2024 Pazartesi 09:07

Bugün büyük bir gurur ve heyecanla bir araya geldik ifadelerine yer veren İl Başkanı Doğan, ‘AK Parti'mizin Kahramanmaraş'ta düzenlediği bu muhteşem proje tanıtım toplantısı, bizlere yıllardır süregelen bir başarının, bir azmin ve bir hizmet aşkının yansımasıdır.’ Dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Fırat Görgel, projelerini kamuoyu ile paylaştığı toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’de katıldı.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, proje tanıtım toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ak parti belediyeciliği, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ımızda da yaşam kalitesini artırmayı, insanlarımızın hayatını daha da güzelleştirmeyi hedeflemektedir. Bugün burada, bu kutlu davanın bir parçası olarak bir araya geldik ve geleceğe dair umut dolu adımlar attıkça, yüreğimizdeki heyecan da daha da artacak.

BU İNANÇLA YÜRÜYORUZ

"Gerçek Belediyecilik" sloganı altında yürüttüğümüz bu kutlu hizmet yolculuğunda, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin yanında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler için belediyecilik sadece kaldırım yapmak, yol yapmak değil; belediyecilik, insanlarımızın gönüllerine dokunmak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek, onların mutluluğunu artırmaktır. Ve bu inançla yola çıktık, bu inançla yürüyoruz.

Bugün burada tanıtılan projeler, sadece betonarme yapılar değil, aynı zamanda insanlarımızın yaşam standartlarını yükselten, onların gönlünde yer eden hizmetlerdir. Gönlümüzdeki sevgi ve heyecanla, Kahramanmaraş'ı daha da güzelleştirmek, bu şehri Türkiye'nin en parlak yıldızlarından biri haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

AK Parti'nin hizmet yolculuğunda başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel olmak üzere tüm belediye başkan adaylarımız bu şehre hizmet etmeye devam edecektir. Bu kutlu davada AK Parti Genel başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir Başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarımızın yanımızda olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Birlikte omuz omuza, el ele vererek, Türkiye'nin geleceğine yürümeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, birlikte daha nice zaferlere imza atacağız.

Son olarak Kahramanmaraş’ımıza 5 yıl boyunca gece gündüz demeden hizmet eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın, Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Çağlayancerit belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

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Ak Parti İl Başkanı Doğan“Bir BaşarınınBir Azmin Ve Bir Hizmet Aşkının Yansımasıdır”
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