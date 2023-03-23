Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Doğan, Ziyaretlerini Sürdürüyor

14 Mayıs 2023 Tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde AK Parti’den Aday Adayı olan Cüneyt Doğan, teşkilatları ziyaret etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret eden Milletvekili Aday Adayı Doğan, merkez üssü Kahramanmaraş depremleri sonrası ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Buradaki ziyarete AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Av. FeyzettinOkumuş’ta eşlik etti.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile bir araya gelen Milletvekili Aday Adayı Doğan, daha sonra AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar’ı ziyaret etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanvekili Bilge Ergin ile görüşen Milletvekili Aday Adayı Doğan, daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’yı ziyaret etti.

Milletvekili Aday Adayı Doğan, son olarak AK Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Aday Adayı Doğan: “Öncelikle 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Son yüzyılın en büyük felaketini yaşadığımız depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Ziyaret ettiğimiz teşkilatlarımızda öncelikli olarak deprem felaketinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımız için neler yapabilirizi konuştuk. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Ramazan-ı Şerifin tüm sıkıntılarımızın bertarafına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Ak kadrolarımıza yeniden müaffakiyetler nasip ettin. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahraman şehrimize teşrif ederek şehrimizin yeniden inşası için yapımına başlanacak olan 5 bin 309 adet 1. Etap deprem kalıcı konutlarının temelini atacaklardır. Tüm hemşerilerimizi bu vesileyle yarın saat 17.00’de Milli İrade Meydanına bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yaparsa ak kadrolar yapar. En kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.