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Zirikan Aile Birliği Genel Başkanı Bucak’tan Ramazan mesajı!

Zirikan Aile Birliği Genel Başkanı İrfan Bucak Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Zirikan Aile Birliği Genel Başkanı Bucak’tan Ramazan mesajı!

Zirikan Aile Birliği Genel Başkanı Bucak’tan Ramazan mesajı!

Zirikan Aile Birliği Genel Başkanı İrfan Bucak Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

23 Mart 2023 Perşembe 12:13

Bucak mesajında şunları söyledi;

“Hoş geldin onbir ay'ın sultanı. "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan Ayı'na daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

On bir ayın sultanı diye ifade edilen dua, ibadet ve yardımlaşma günlerini uhdesinde barındıran bu ay, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz, sabrın ve şükrün en güzel şekilde öğrenilip tatbik edildiği bu ayda, kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan bu ayda çevremize, komşularımıza karşı daha duyarlı olmalı, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olarak bu güzel hasletlerimizi yaşatmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta değerli ve kıymetli Zirikan ailemizin Urfa'lı hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve bütün İslam Âleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyor, tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum."

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Zirikan Aile Birliği Genel Başkanı Bucak’tan Ramazan Mesajı!
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