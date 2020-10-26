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Akedaş’ta HES kodu zorunlu oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve birçok alanda zorunlu hale getirilen HES (Hayat Eve Sığar) kodu, Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Akedaş Tüketici İşlem Merkezlerinde de zorunlu hale geldi. İlk olarak Kahramanmaraş Merkezde yer alan Tüketici İşlem Merkezlerinde uygulanmaya başlanan sistemin, ilçelerde ise önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği bildirildi.

Akedaş’ta HES kodu zorunlu oldu

Akedaş’ta HES kodu zorunlu oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve birçok alanda zorunlu hale getirilen HES (Hayat Eve Sığar) kodu, Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Akedaş Tüketici İşlem Merkezlerinde de zorunlu hale geldi. İlk olarak Kahramanmaraş Merkezde yer alan Tüketici İşlem Merkezlerinde uygulanmaya başlanan sistemin, ilçelerde ise önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği bildirildi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 13:12
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Salgınla ilgili bütün önlemlerini ilk günden itibaren almaya devam eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. , Kahramanmaraş Merkez’de yer alan Tüketici İşlem Merkezlerinde işlem yaptırmak isteyen tüm tüketicilerden bugünden itibaren HES kodu isteyecek. İlçelerdeki Tüketici İşlem Merkezleri ise sisteme önümüzdeki günlerde entegre edilecek.

Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 19.10.2020 tarihinde 79 nolu kararıyla, Kahramanmaraş’ta tüketiciler ile yüz yüze yürütülen her türlü iş ve işlemlerde Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (Hes) kodu kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Tüketici İşlem Merkezlerinde Covid 19 salgınına karşı her türlü önlemi ilk günden itibaren almaya devam eden ve her şeyden önce tüketicilerinin sağlığını düşünen Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun HES kodu ile ilgili kararının ardından ekipmanlarını sisteme entegre ederek, 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren Kahramanmaraş Merkezde yer alan bütün Tüketici İşlem Merkezlerinde işlem yaptırmak isteyen tüketicilerini HES kodu sorgulaması ile kabul edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya kısa mesajla alınacak HES kodu ile tüketiciler işlemlerini güvenle gerçekleştirebilecek. HES kodu olmayan tüketiciler ise Tüketici İşlem Merkezlerinde işlemlerini gerçekleştiremeyecek. HES kodu eşleşmeyen ya da risk durumundan dolayı Tüketici İşlem Merkezlerine giriş yapamayan tüketiciler ise online kanallardan işlemlerini gerçekleştirilebilecekler.

HES KODU NEDİR, SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, alanı açıklanan işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

Sağlık Bakanlığıyla gerçekleştirilen entegrasyon ile tüketicilerin Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Tüketici İşlem Merkezlerinde HES kodları kiosklar (sıramatik sistemleri) ile sorgulanmaktadır. Sistem ekrana kod girişiyle birlikte çalışmaktadır. HES kodu ile hizmet almak için bu noktalara gelen tüketiciler, kendilerine ait HES kodlarını sisteme girerek, Covid-19 hastalığı açısından Risksiz olarak yanıtlandıklarında hizmet alabilmektedirler.

Farklı kişilerin HES kodlarının kullanılmasının önüne geçmek için sistem sorgulama esnasında kişinin TC. Kimlik numarasının son 3 hanesini istemektedir. TC Kimlik numarası ile HES kodu eşleşmeyen tüketiciler de Tüketici İşlem Merkezlerinde işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. HES kodu sorgulaması sonucu Riskli olarak tanımlanan kişiler de işlemlerini Tüketici İşlem Merkezlerinde gerçekleştiremeyeceklerdir. HES kodu eşleşmeyen ya da risk durumundan dolayı Tüketici İşlem Merkezlerine giriş yapamayan tüketiciler ise online kanallardan işlemlerini gerçekleştirilebilecekler.

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