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AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!

Afet Koordinasyon Merkezi, 14 Şubat Çarşamba günü Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde karla karışık yağmur; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Pazarcık ve Türkoğlu’nda ise sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!

AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!

Afet Koordinasyon Merkezi, 14 Şubat Çarşamba günü Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde karla karışık yağmur; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Pazarcık ve Türkoğlu’nda ise sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

13 Şubat 2024 Salı 16:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14 Şubat Çarşamba günü Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde karla karışık yağmur; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Pazarcık ve Türkoğlu’nda ise sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Gece saatlerinde başlayacak yağışların gün boyu devam edeceği öngörülüyor.

Yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarılırken AKOM’dan yapılan açıklamada; herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.

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