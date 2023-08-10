Almanya’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti

Kahramanmaraş’a sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ivme kazandırmasının yanı sıra küresel anlamda kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacak Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat’ın açılışına sayılı günler kala uluslararası katılımcı ülkelerden ziyaretler devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde 30’dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek Uluslararası EXPO 2023, şimdiden on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Oluşturdukları bahçe hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla kente gelen ülke temsilcileri, Kahramanmaraş kültürünü de yakından tanıyor.

EXPO 2023 vesilesiyle Kahramanmaraş’ı ziyaret eden son ülke ise Almanya Federal Cumhuriyeti oldu. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Gıda ve Tarım Müsteşarı Thomas Huber, Gıda ve Tarım Müsteşarı Asistanı Janine Kardeş ve Ticaret Ataşeliği Bölümü’nden Zeynep Yıldırım, EXPO 2023 Sergi Alanı’nı ziyaret ederek, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Almanya Bahçesi’ne aromatik bitki dikimi de yapan Thomas Huber, Janine Kardeş ve Zeynep Yıldırım, Erdoğan Kök ve Dr. Ali Ünsal’ın rehberliğinde alanı gezdi.

“Deprem, travmatik ve aynı zamanda ağır bir ekonomik yük yaratmıştır”

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Gıda ve Tarım Müsteşarı Thomas Huber, bitki dikiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Huber, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dilerken, “Şubat ayında meydana gelen depremler, özellikle Kahramanmaraş ve Hatay bölgelerinde travmatik ve aynı zamanda da ağır bir ekonomik yük yaratmıştır. Almanya, çeşitli alanlarda kapsamlıyardım desteğinde bulunmuştur. Buna rağmen çok sayıda insan şehirlerden daha az etkilenen kırsal bölgelere ya da uzak şehirlerdeki akrabalarının yanına taşındı. Aradan 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen hasarın tamamı giderilebilmiş değil ve yeniden inşa çalışmaları muazzam çabalara rağmen uzun zaman alacaktır.Kaybedilen canların ve yaşam alanlarının acısı hala derinden hissedilse de, önemli olan artık ileriye bakmaktır. Buradaki çocuklar ve tabi ki yetişkinler de yakın gelecekte, sonraki nesiller için yaşamaya değer, sürdürülebilir, sağlıklı ve geçimlerini sağlamak için fırsatlar sunan bir yaşam alanına sahip olmak istiyor. Binaların ve altyapının yeniden inşasının yanında ekonomik faaliyetlerin yeniden inşasına da acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için insanların da, istihdam olanağı sunan ve yeniden üretim yapmak isteyen şirketlerin bulunduğu şehirlere geri dönmesi gerekiyor” dedi.

“Almanya, EXPO 2023’ün başarısına katkıda bulunmak istiyor”

EXPO 2023’ün depremin ardından Kahramanmaraş’a büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Huber, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, “Almanya Büyükelçiliği, ekonomik kalkınmayı desteklemek için Kasım ayında Gaziantep'te, deprem bölgesindeki Türk şirketlerinin Alman şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek iş ilişkileri için ortak tartışma fırsatı bulacağı bir Ekonomi Günü düzenleyecektir. Bu noktada Kahramanmaraş’taki şirketlerimizi de Ekonomi Günü’ne davet ediyorum. Yeniden inşa edilen şehirlerde insanların kendilerini tekrardan rahat hissedebilmeleri için konutların yanı sıra ruha olumlu yönde hitap eden güzel bir çevre de önemlidir. Bu konuda Kahramanmaraş'taki EXPO 2023, kente büyük katkı sağlayabilir. Büyükelçilik ve bir Alman şirketi de EXPO 2023’ün başarısına küçük bir katkıda bulunmak istiyor ve organizatörlere başarılar diliyor.”

“EXPO 2023 vesilesiyle Almanya ile iş birliğimiz artacak”

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Almanya’nın EXPO 2023’de yer almasının Kahramanmaraş için önemli olduğunu söyledi. Ünsal, “Katılımcı ülkelerimizin yetkililerinden EXPO 2023 Sergi Alanı’mıza ziyaretler devam ediyor. Bu bağlamda Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Thomas Huber ve beraberindeki heyeti ağırlıyoruz. Burada oluşturacakları bahçeyi ziyaret ettiler, bir takım bitkiler dikerek katkıda bulundular. Depremden dolayı üzüntülerini belirterek baş sağlığı dileklerini ilettiler. Deprem sebebiyle insanlarda oluşan stres ve travmanın geçmesi için EXPO’nun önemli olduğunu söylediler. Kasım ayında Gaziantep’te düzenleyecekleri Ekonomi Konferansı’na bizleri de davet ettiler. Kendileriyle Ticaret ve Sanayi Odamıza da gittik. EXPO 2023, botanik bir fuar olsa da ticari alanda ziyaretçilerimizle iş adamalarımızın kaynaşmasını sağlayacak. Thomas Huber ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya heyeti, Erdoğan Kök ve Dr. Ali Ünsal’ın öncülüğünde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, ortak işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulundu.