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Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı
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Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap asfalt çalışmalarına başladı.

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı’nda ikinci etap asfalt çalışmalarına başladı.

07 Temmuz 2023 Cuma 18:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede etaplar halinde çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle eksik kalan kısımlarda asfalt ve refüj düzenleme çalışmaları peyderpey devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarının ikinci etabına başlandı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin önündeki kavşaktan başlayan asfalt yenileme çalışmaları Binevler bölgesi istikametinde yaklaşık bir kilometre boyunca devam edecek. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde etaplar halinde gerçekleştirilecek asfalt yenileme, refüj düzenleme ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Binevler bölgesinin en işlek arterlerinin yenilenen alt ve üstyapısıyla hizmete alınması hedefleniyor. Alparslan Türkeş Bulvarı’nın ilk etabı geçtiğimiz günlerde asfaltlanarak hizmete açılmış, yol yatay parklanma alanıyla 4 şerit olarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

Son Güncelleme: 07.07.2023 19:01
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Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı
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