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Atak-2 Kaan’ın Parçaları Kahramanmaraş’ta Üretilecek

Kahramanmaraş’ta, TUSAŞ tarafından kurulan uçak parçası üretim tesisinde, yerli savaş uçağı KAAN ve göklerin ateş kanadı olarak bilinen ATAK-2 ağır taarruz helikopterlerinin parçaları imal edilecek.

Atak-2 Kaan’ın Parçaları Kahramanmaraş’ta Üretilecek

Atak-2 Kaan’ın Parçaları Kahramanmaraş’ta Üretilecek

Kahramanmaraş’ta, TUSAŞ tarafından kurulan uçak parçası üretim tesisinde, yerli savaş uçağı KAAN ve göklerin ateş kanadı olarak bilinen ATAK-2 ağır taarruz helikopterlerinin parçaları imal edilecek.

27 Ocak 2024 Cumartesi 11:36

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan uçak parçası üretim tesisinde, "Nesil 5" olarak bilenen yerli savaş uçağı KAAN'ın ve göklerin ateş kanadı olarak bilinen ATAK-2 ağır taarruz helikopterlerinin aviyonik (bakım-onarım) parçaları üretilecek. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Durmuş, "TUSAŞ tesislerinde göklerin çelik kanatlarının parçaları, ayrıca yine göklerin ağır abisi ATAK-2 helikopterinin bazı parçalarının üretimine başlanacak. Bu gurur başta Türkoğlu'na daha sonra ülkemize yeter" dedi.

ÜRETİM BAŞLIYOR
Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelerin hepsinin gün yüzüne çıktığını kaydeden Başkan Durmuş, "Bu coğrafyada ayakta durmak ve mazlum seslerin umudu olmak için güçlü savunma sanayii gerekiyor. Çok şükür ki artık biz de ona ulaştık. Türkoğlu ilçemizde bulunan TUSAŞ tesislerinde, nesil 5 olarak bilenen yerli savaş uçağımız KAAN'ın ve göklerin ateş kanadı olarak bilenen ATAK-2 ağır taarruz helikopterlerinin aviyonik parçalarının üretimine başlanacak. Türkoğlu ilçemiz bu üretimle birlikte artık global dünyanın bir üretim parçası olarak adını tarihe yazdıracak. Başta dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, genç mühendislerimize, beyin kadrosuna teşekkür ediyorum" dedi.

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Atak-2 Kaan’ın Parçaları Kahramanmaraş’ta Üretilecek
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