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Fırat Görgel esnafları ziyaret etti!

Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fırat Görgel , Binevler Caddesinde ve Uzun Çarşıda Esnaflarla sohbet etti.

Fırat Görgel esnafları ziyaret etti!

Fırat Görgel esnafları ziyaret etti!

Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fırat Görgel , Binevler Caddesinde ve Uzun Çarşıda Esnaflarla sohbet etti.

27 Ocak 2024 Cumartesi 19:08

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Fırat Görgel, seçim çalışmalarına start verilmesinin ardından ziyaretlerini sürdürüyor. Görgel Binevler’de bulunan Uzun çarşı esnafları ile bir araya geldi ve yapacaklarını anlattı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde düzenlenen Kahramanmaraş Merkezli Depremler Paneline katıldı.

Ardından Binevler’ de bulunan Uzun Çarşı esnaflarıyla bir araya gelen Başkan Görgel, bir süre burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İstişarelerde bulundu. Esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Esnafın Başkan Görgel’e gösterdiği sevgi ve ilgi Milletvekili Vahit Kirişci ve Tuğba Köksal’ı da memnun etti.

Vatandaşların Fırat Görgel’e büyük ilgi göstermesi üzerine Milletvekilleri Fırat Görgel’i aday göstermekle ne kadar doğru karar verdiğimizin bir göstergesi olduğunu söyledi.

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Fırat Görgel Esnafları Ziyaret Etti!
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