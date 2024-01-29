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“İte kaka” Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!

Büyükşehir Belediyesi, usta oyuncular Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in oynadığı“İte Kaka – Bi Dünya Hikâye” adlı komedi oyununu 30 Ocak Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olaraktiyatroseverlerle buluşturacak.

“İte kaka” Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!

“İte kaka” Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!

Büyükşehir Belediyesi, usta oyuncular Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in oynadığı“İte Kaka – Bi Dünya Hikâye” adlı komedi oyununu 30 Ocak Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olaraktiyatroseverlerle buluşturacak.

29 Ocak 2024 Pazartesi 10:19

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan ve desteklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik kültürel faaliyetlerine de devam ediyor. Şiir ve edebiyatın başkentinde birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, “İte Kaka – Bi Dünya Hikâye” adlı komedi oyununu 30 Ocak Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşturacak. Usta oyuncular Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in oynadığı interaktif gösteri; oyuncuların uzun yıllar boyunca sahnede yaşadığı gerçek hikâyeleri ve turne maceralarını eğlenceli bir dille anlatarak tiyatro oyunlarından da kesitler sunacak. Saat 20.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm tiyatroseverler davet edildi.

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“İte Kaka” Kahramanmaraş’ta Sahnelenecek!
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