“İte kaka” Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan ve desteklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik kültürel faaliyetlerine de devam ediyor. Şiir ve edebiyatın başkentinde birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, “İte Kaka – Bi Dünya Hikâye” adlı komedi oyununu 30 Ocak Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşturacak. Usta oyuncular Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in oynadığı interaktif gösteri; oyuncuların uzun yıllar boyunca sahnede yaşadığı gerçek hikâyeleri ve turne maceralarını eğlenceli bir dille anlatarak tiyatro oyunlarından da kesitler sunacak. Saat 20.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm tiyatroseverler davet edildi.