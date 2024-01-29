Doğukent’te İlk Kazma Vuruldu

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çalışmalarıyla yerinde dönüşüm çalışmaları başlatılan Doğukent’te ilk kazma vuruldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, en kısa sürede binaların yükseleceğinin müjdesini verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları aktardı: “İlçemizin en büyük mahallelerinden biri olan Doğukent mahallemizde bulunan Doğukent konutları ile ilgili inşaat aşaması başladı. Projelerini tamamladığımız konutlarla ilgili belediye şirketimiz hızlı bir şekilde yapıları tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edecek. Doğukent konutlarının doğusunda bulunan özel siteler ile ilgilide çalışma başlattık.

Onlarında dönüşümü konusunda ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Güneşevler konutlarında çalışma yapacağımız müjdesini vermiştik. Dulkadiroğlu ilçemizde bulunan bu büyük konut alanları ile ilgili elimizi taşın altına koyduk. Vatandaşlarımızın beklentilerini boşa çıkarmayacağız ve hızlı bir şekilde yaparak onların hizmetine sunacağız.”