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Başkan Güven’den sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında açıklama!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih G Güven, sosyal medyada yer alan ve hayvanseverlerde Afşin Belediyesi aleyhine kanı oluşturmayı amaçlayan paylaşım ile ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Güven’den sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında açıklama!

Başkan Güven’den sosyal medyadaki paylaşımlar hakkında açıklama!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih G Güven, sosyal medyada yer alan ve hayvanseverlerde Afşin Belediyesi aleyhine kanı oluşturmayı amaçlayan paylaşım ile ilgili bir açıklama yaptı.

29 Ocak 2024 Pazartesi 12:50

Başkan Güven; “Malesef zaman zaman bizler gibi duyarlı insanlarımızın da hassasiyetleri üzerinden sosyal medyada “Trafik” yaratmaya çalışan girişimler olabiliyor. Bunu üzülerek takip ediyorum. Zavallı sokak hayvanlarımızın narkoz etkisindeki görüntülerini “Katledildiler” başlığıyla paylaşanlar konuya hassas olan hayvansever ve duyarlı vatandaşlarımızı fena halde yanıltmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür içeriklere, doğru haberi almadan itibar etmemelerini buradan hatırlatmak isterim.” dedi.

Başkan Güven sözlerine şöyle devam etti: “Konunun aslı da şöyledir; Afşin Belediyesi olarak yakın zamanda sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bir “Geçici barınma yeri” inşa etmiştik. Burada; şikayetler olsun, ekiplerimizin tespitleri olsun sokak hayvanları tedavi öncesi toplanıyor. Sözleşmeli olduğumuz veteriner hekim hizmetleri veren bir firma var. Bu firma Afşin için özel olarak bir mobil ambulans ile sokak hayvanlarına gerekli tedavilerini uyguluyor. Geçici bekleme alanındaki sokak hayvanları muayeneleri öncesi narkoz ile uyuşturuluyor. Böylece hem genel sağlık durumları hem de kısırlaştırma işlemleri için uygun ortama naklediliyorlar. İşlemleri tamamlanan ve sağlık durumu iyi olan sokak hayvanlarımızı doğal yaşam alanlarına yeniden geri bırakıyor ve ekiplerimizce takibini yapıyoruz. Bu süreç zaten yasal açıdan uygulanması zorunlu olan bir süreç. Sosyal medyada bizleri boş yere meşgul eden videodaki sokak hayvanları şu an bahsettiğim sağlık işlemlerinden geçiriliyor. Tüm vatandaşlarımızın gönlü bu konuda rahat olsun. Bizler gerek inancımız gerek milletimizden aldığımız kültürümüz gereği tüm canlılara önce Yaradan’dan ötürü sonra da sevgimiz gereği özel hassasiyet duymaktayız.”

Afşin Belediyesi halkı yanıltıcı içerik paylaşan sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda da bulundu.

Ayrıca araştırmalarımız sırasında karşılaştığımız görüntülerde yer alan kişilerden birinin sosyal medya hesaplarında daha önce köpekleri birbirine boğduran içerikleri “Övünülecek bir iş” gibi paylaşmış olması da dikkatli hayvansever vatandaşlarımızın gözünden kaçmadı. Buna tepki gösteren vatandaşlar hayvanseverlerin duyguları üzerinden prim yapma gayreti içerisinde olan kişilere tepkilerini gösterdiler.

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Başkan Güven’den Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Hakkında Açıklama!
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