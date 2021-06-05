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Atom Karınca, yetiştiricilerin destek ödemelerini hatırlattı; ‘Aylardır bekliyorlar’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 2021 koyun ve keçi desteklerinin hala ödenmediğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Öztunç, “Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olan yetiştiriciye destek ödemesi yapılması için ne beklenmektedir?” dedi.

Atom Karınca, yetiştiricilerin destek ödemelerini hatırlattı; ‘Aylardır bekliyorlar’

Atom Karınca, yetiştiricilerin destek ödemelerini hatırlattı; ‘Aylardır bekliyorlar’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 2021 koyun ve keçi desteklerinin hala ödenmediğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Öztunç, “Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olan yetiştiriciye destek ödemesi yapılması için ne beklenmektedir?” dedi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:43
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 2021 koyun ve keçi desteklerinin hala ödenmediğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olan yetiştiriciye destek ödemesi yapılması için ne beklenmektedir?” dedi.

CHP’li Ali Öztunç, sayıları 350 bini bulan koyun ve keçi yetiştiricilerine yapılan destek ödemlerinin 3 aydır ödenmediğini açıkladı.

CHP’li Öztunç, TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren yetiştiricilerin durumunu şöyle anlattı:

1.5 MİLYON VATANDAŞIN GÖZÜ ÖDEMEDE

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl Mart ve Nisan aylarında yaptığı koyun ve keçi desteklemeleri, bu yıl Haziran ayının gelmesine rağmen hala yapılamadı. Tarım Bakanlığı’nın hayvan başına 30-35 TL dolayında yaptığı hayvan desteklerinden bu yıl yetiştirici mahrum kaldı. Yapılan destek ödemeleri geciktiğinden, yetiştirici borçla yem ve diğer giderleri karşılamak zorunda kaldı. Türkiye genelinde 350 bin yetiştirici koyun ve keçi desteğini bekliyor. Aileleriyle birlikte 1 buçuk milyon vatandaşın gözü, Tarım Bakanlığı’nın yapacağı ödemede. Yetiştiriciler, aylar geçmesine karşın Tarım Bakanlığı’na yaptıkları başvurulardan yanıt alamadı.”

Öztunç, destek ödemelerinin geçen yıl şubat ayında yapıldığını belirterek, “Destek ödemeleri 3 ay gecikti daha da gecikecek mi? . Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olan yetiştiriciye destek ödemesi yapılması için ne beklenmektedir?” sorularına yanıt istedi. Yetiştiricinin kuraklık nedeniyle zor durumda olduğuna da dikkat çeken Öztunç, “Yetiştiriciye verilen desteklerin arttırılması konusu gündeminizde var mıdır?” dedi.

Öztunç’un yanıt beklediği tüm sorular şu şekilde oldu;

1. Tarım Bakanlığı bu sene neden hala ödeme yapmamıştır? Geçen sene Şubat ayında yapılan destek ödemeleri 3 ay gecikti daha da gecikecek mi?

2. Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olan yetiştiriciye destek ödemesi yapılması için ne beklenmektedir?

3. Toplam destek miktarı ne kadardır?

4. Pandemi ve kuraklık nedeniyle yetiştirici zor zamanlar geçirmektedir. Bakanlığınız hangi önlemleri almıştır? Yetiştiriciye verilen desteklerin arttırılması konusu gündeminizde var mıdır?

5. Yetiştiricinin ayakta kalabilmesi için Bakanlığınızın bir eylem planı var mıdır?

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