Aydoğar’dan Hizmet İş Sendikası yöneticisine sert tepki!

Aydoğar, çifte standartların gölgesinde, yapılan tüm engellemelere rağmen şehir ve şehir insanına hizmet etmek için önlerine konan aşılmaz dağları bir bir aşacağını söyledi.

Muhalefette olup siyaset yapmanın zorluklarını bir örnek vererek açıklayan Yeniden Refah Partisinin Büyükşehir Adayı Aydoğar Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ’ın uyguladığı çifte standardı kamuoyuyla paylaştı.

SENDİKA YÖNETİCİSİ TOPLANTI DAVETİMİZİ GERİ ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde sendika üyelerinin zorunlu katılımı ile iktidar partisinin Büyükşehir Adayıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aydoğar aynı sendika üyeleriyle kendilerinin de bir araya gelerek projelerini anlatacaklarını, taleplerini dinleyeceklerini belirtmesi üzerine sendika yöneticisinden beklenmedik bir hareket geldiğini söyledi. Aydoğar, işçi kardeşleriyle bir araya gelme talebi sendika yöneticisi tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

SENDİKACI PARTİ GÖZETMEZ İŞÇİSİNİN HAKKINI GÖZETİR

İşçilerin haklarının savunulması, belediyede iç barışı sağlaması, ücretlendirme politikasının tüm detaylarını etap etap yaptığı basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyuran Aydoğar; “Akbel’de, Büyükşehir Belediyesinde görevli işçi kardeşlerimizin haklarını daha iyi kim verecekse, sendika yöneticisi araştırmalı, dinlemeli ve ona göre karar vermelidir. Nasıl olurda bir sendika yöneticisi, iktidar partisinin adayına kapısını sonuna kadar açarken; gönlü, kalbi bizimle olan işçi kardeşlerimizi bizden neden kaçırma gereği duyar. Bu çifte standart neden?” Dedi.

İKTİDAR PARTİSİNİN ADAYI SEÇİLDİDE HABERİMİZ Mİ YOK

Telefonla görüştü sendika yöneticisinin verdiği cevapların da kendilerini şoke ettiğini belirten Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar şöyle konuştu; “İktidar partisinin Büyükşehir adayıyla yaptığı toplantıyı ‘biz YENİ SENDİKA anlaşması için toplandık’ demesi şaşkınlığımızı ve kızgınlığımızı daha da üst seviyeye çıkardı. Şimdi kamuoyuna soruyorum İktidar Partisi Adayı başkan seçildi de bizim mi haberimiz yok?

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZLE ARAMIZA KİMSENİN GİRMEYE HAKKI YOKTUR

Sevgili Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz bizler YENİDEN REFAH PARTİSİ olarak sizden aldığımız güç ve destekle inşallah seçimlerde sandıklardan birinci parti olarak çıkacağız.Seçim süresince adil ve eşit davranması gereken tüm kuruluşların etik şekilde davranmasını bekliyoruz.Halkımızın GÖNÜL verdiği YENİDEN REFAH PARTİMİZE yapılan bu saygısızlığı kabul etmiyoruz.Bizim ile Sendika üyesi kardeşlerimiz arasına girmeye kimsenin hakkı yoktur.”

KENDİ İKBALİNİ SİZİN İKBALİNİZDEN ÜSTÜN TUTANLARI UNUTMAYIN

Sendika üyelerine de seslenen Aydoğar; “Kıymetli işçi kardeşim, biliyorum iş barışınız yok, aldığınız ücretler belki de Türkiye’deki diğer belediyelere göre en düşük maaşlardır. Bizim ayak seslerimizi duyarnar şimdi zam yapma peşine düştüler. Sizi bu duruma sürükleyen, kendi ikbali için sizin ikbalinizi yok sayan sendika temsilcilerinizi unutmayın. Yıllardır ötelendiğiniz yetmedi mi? Geliyoruz, 1 Nisan sabahı sizlerin de desteğiyle yeni bir güneş doğacak, bizim kazanacağımız seçimde kaybeden olmayacak.” Dedi.