Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...

Karaca; Seçimi Kadınlarımızın Desteğiyle Kazanacağım

Partisinin Türkoğlu Kadın Kolları İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca; “Seçimi kadınların desteği ve gücü sayesinde kazanacağım. İlçemize de hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi.

Karaca; Seçimi Kadınlarımızın Desteğiyle Kazanacağım

Karaca; Seçimi Kadınlarımızın Desteğiyle Kazanacağım

Partisinin Türkoğlu Kadın Kolları İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca; “Seçimi kadınların desteği ve gücü sayesinde kazanacağım. İlçemize de hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi.

09 Mart 2024 Cumartesi 19:02

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Kadın Kolları İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programı düzenlendi. Programa Başkan Adayı Mehmet Karaca ve eşi Neslihan Karaca’nın yanı sıra çok sayıda kadın katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları İlçe Başkanı Ülkü İmalı, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Partisinin Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca’ya da destek isteyen Ülkü İmalı; “Başkan Adayımız Sayın Mehmet Karaca’ya bu özel günde yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Kendisi anlatacaktır, bizler için önemli projeleri var. Bizler de seçim çalışmaları kapsamında sahada çalışıyoruz. 31 Mart’a kadar da hiç durmadan çalışacağız.

Bir kadın dünyayı değiştirir. Türkoğlu’nda da biz kadınlar değişimi başaracağız. Kadınların fikrine önem kıymet veren Başkan Adayımız Mehmet Karaca’yı başkan yapıp, kadınların da söz sahibi olduğu bir belediye yapısına kavuşacağız” diye konuştu.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda “Başkan Karaca” sloganlarıyla kürsüye gelen Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca da “Seçimi kadınlarımız desteği ve gücü sayesinde kazanacağıma inancım tam” dedi.

İlçeye yapacağı her hizmete kadın eli değeceğini, fikirlerinin alınacağını söyleyen Karaca; “Öncelikle tüm kadınların 8 Mat Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Bizler anaların Cennet ile müjdelendiği bir dinin ve kadının üstün tutulduğu bir milletin mensuplarıyız. Kadın ana’dır, cana can katandır. O yüzden kadının varlığını ve değerini bir güne sığdırmak mümkün değil. Kadınlar başımızın tacıdır.

Bizlerin çıktığı bu yol, bu dava, bu mücadele evvela sizlerin hak ettiği yaşama kavuşabilmesi için. Geleceği sizlerin onurlu duruşunuzla inşa edeceğiz.

Ben buradan şunun sözünü veriyorum, seçildiğimde her projeye mutlaka kadın eli değecek, kadınlarımızın fikri alınacak. Kadın, Allah tarafından verilen ana sevgisi, şefkati, adaleti ve vicdanı ile elinin değdiği her şeyi güzelleştirir. O yüzden kadınlar olmadan başarılı olmamız mümkün değil.

Biliyorum çalışmayan kadın yok, emeği değere dönüşmeyen kadın var. Bizler sizin emeğinizin kıymetini bilenlerdeniz. Bize yetkiyi verdiğinizde kuracağımız kooperatifle sizlerin emeği değere dönüşecek, kadınlarımızın ürettikleri satılacak, pazar sorunu yaşanmayacak. Kadın istihdamına büyük katkı sağlayarak ekonomik anlamda güçlendireceğiz.

Diğer yandan kız çocuklarının eğitiminde, yeteneği olan spor ve sanatsal alanlarda başarıya ulaşmaları için destek sağlayacağız.

Tekrarlıyorum, seçimi sizlerin desteği ve gücü sayesinde kazanacağıma inancım tamdır, gününüz kutlu olsun” dedi.

Karaca, konuşmasının ardından eşi Neslihan Karaca ve programa katılan tüm kadınlara tek tek çiçek takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Karaca; Seçimi Kadınlarımızın Desteğiyle Kazanacağım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydoğar’dan Hizmet İş Sendikası yöneticisine sert tepki!
Aydoğar’dan Hizmet İş Sendikası yöneticisine sert tepki!
Cumhur İttifakı Onikişubat Başkan Adayı Toptaş Projelerini anlattı!
Cumhur İttifakı Onikişubat Başkan Adayı Toptaş Projelerini anlattı!
KSÜ heyetinden Ankara ziyareti!
KSÜ heyetinden Ankara ziyareti!
Fırat Görgel'den Hal Bölgesi ve Toptancılara Ziyaret
Fırat Görgel'den Hal Bölgesi ve Toptancılara Ziyaret
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber