Karaca; Seçimi Kadınlarımızın Desteğiyle Kazanacağım

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Kadın Kolları İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programı düzenlendi. Programa Başkan Adayı Mehmet Karaca ve eşi Neslihan Karaca’nın yanı sıra çok sayıda kadın katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları İlçe Başkanı Ülkü İmalı, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Partisinin Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca’ya da destek isteyen Ülkü İmalı; “Başkan Adayımız Sayın Mehmet Karaca’ya bu özel günde yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Kendisi anlatacaktır, bizler için önemli projeleri var. Bizler de seçim çalışmaları kapsamında sahada çalışıyoruz. 31 Mart’a kadar da hiç durmadan çalışacağız.

Bir kadın dünyayı değiştirir. Türkoğlu’nda da biz kadınlar değişimi başaracağız. Kadınların fikrine önem kıymet veren Başkan Adayımız Mehmet Karaca’yı başkan yapıp, kadınların da söz sahibi olduğu bir belediye yapısına kavuşacağız” diye konuştu.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda “Başkan Karaca” sloganlarıyla kürsüye gelen Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca da “Seçimi kadınlarımız desteği ve gücü sayesinde kazanacağıma inancım tam” dedi.

İlçeye yapacağı her hizmete kadın eli değeceğini, fikirlerinin alınacağını söyleyen Karaca; “Öncelikle tüm kadınların 8 Mat Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Bizler anaların Cennet ile müjdelendiği bir dinin ve kadının üstün tutulduğu bir milletin mensuplarıyız. Kadın ana’dır, cana can katandır. O yüzden kadının varlığını ve değerini bir güne sığdırmak mümkün değil. Kadınlar başımızın tacıdır.

Bizlerin çıktığı bu yol, bu dava, bu mücadele evvela sizlerin hak ettiği yaşama kavuşabilmesi için. Geleceği sizlerin onurlu duruşunuzla inşa edeceğiz.

Ben buradan şunun sözünü veriyorum, seçildiğimde her projeye mutlaka kadın eli değecek, kadınlarımızın fikri alınacak. Kadın, Allah tarafından verilen ana sevgisi, şefkati, adaleti ve vicdanı ile elinin değdiği her şeyi güzelleştirir. O yüzden kadınlar olmadan başarılı olmamız mümkün değil.

Biliyorum çalışmayan kadın yok, emeği değere dönüşmeyen kadın var. Bizler sizin emeğinizin kıymetini bilenlerdeniz. Bize yetkiyi verdiğinizde kuracağımız kooperatifle sizlerin emeği değere dönüşecek, kadınlarımızın ürettikleri satılacak, pazar sorunu yaşanmayacak. Kadın istihdamına büyük katkı sağlayarak ekonomik anlamda güçlendireceğiz.

Diğer yandan kız çocuklarının eğitiminde, yeteneği olan spor ve sanatsal alanlarda başarıya ulaşmaları için destek sağlayacağız.

Tekrarlıyorum, seçimi sizlerin desteği ve gücü sayesinde kazanacağıma inancım tamdır, gününüz kutlu olsun” dedi.

Karaca, konuşmasının ardından eşi Neslihan Karaca ve programa katılan tüm kadınlara tek tek çiçek takdim etti.