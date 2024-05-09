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Kahramanmaraş'ta trafik güvenliği farkındalığı artırıldı!

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliği farkındalığı artırıldı!

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliği farkındalığı artırıldı!

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

09 Mayıs 2024 Perşembe 09:53

'Hayatla yarışılmaz' mottosuyla kutlanan etkinliklerde, trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturuldu.

Piazza Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik alanında, çocuklar ve gençler trafik güvenliği hakkında bilgilendirildi ve trafik kurallarının önemi vurgulandı.

Etkinliğe, Piazza Genel Müdürü Hakan Kaan Avcı ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Trafik Haftası münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte AVM'de bir trafik standı açtık. Amacımız, vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin trafik kurallarına dikkatini çekmek" dedi.

İl Emniyet Müdürü, hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlalinin trafik kazalarında önemli rol oynadığını vurgulayarak, sürücülerin bu kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ise kırsal bölgede özellikle traktörlerin kasalarının reflektörlerinin tam olması konusuna dikkat çekti.

İnan, "Hayatla yarışılmaz. Eğer sevdiklerimize sağ salim ulaşmak istiyorsak, bu kurallara öncelikle yol kullanıcılarının uyması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Etkinlikte çocuklar ve gençler, trafik kuralları hakkında bilgilendirilirken, trafik işaretleri ve araçların işlevleri hakkında oyunlar oynandı.

Ayrıca motosiklet sürücülerine kask takmanın önemi ve doğru kask kullanımı hakkında da bilgi verildi.

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Kahramanmaraşta Trafik Güvenliği Farkındalığı Artırıldı!
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