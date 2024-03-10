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Mesut Dedeoğlu “Bu defa iyi parti diyelim hizmet nasıl yapılır görsünler”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Afşin İlçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmasında, “Bu zamana kadar hangi partiye oy verdiyseniz saygım sonsuzdur. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama bu defa İYİ Parti diyelim. Göreceksiniz Kahramanmaraş kazanacak. Hizmet nasıl yapılır görsünler” ifadesini kullandı.

Mesut Dedeoğlu “Bu defa iyi parti diyelim hizmet nasıl yapılır görsünler”

Mesut Dedeoğlu “Bu defa iyi parti diyelim hizmet nasıl yapılır görsünler”

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Afşin İlçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmasında, “Bu zamana kadar hangi partiye oy verdiyseniz saygım sonsuzdur. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama bu defa İYİ Parti diyelim. Göreceksiniz Kahramanmaraş kazanacak. Hizmet nasıl yapılır görsünler” ifadesini kullandı.

10 Mart 2024 Pazar 14:25

İYİ Parti, Afşin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Miting havasına dönüşen açılışa binlerce vatandaş akın etti. Afşin Atatürk Caddesi Ulu Cami karşısında gerçekleşen, adeta mitinge dönüşen açılışa İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Taşkale, parti yöneticileri ve binlerce vatandaş katılım sağladı. Dedeoğlu ve Taşkale Afşinlilerden yoğun ilgi gördü.

GERÇEK BELEDİYECİLİK DEĞİL SAHTE BELEDİYECİLİK YAPMIŞLAR

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan İl Başkanı Süleyman Tekerek, yerel yönetimlerin çalışmalarının yetersizliği üzerinden iktidarı eleştirdi. Tekerek, “Bugüne kadar hemşehrilerimizi ayrıştırdılar, belediye imkanlarını ve hizmetlerini adamına göre dağıttılar. Demekki bunlar gerçek belediyecilik değil de sahte belediyecilik yapmışlar. Allah’ın izniyle gerçek belediyecilik nedir bunu en iyi şekilde göstereceğiz”dedi.

AYRIM YAPMADAN ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HEP BERABER YÖNETECEĞİZ

İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutlayarak başladı. Dedeoğlu, “Kadınlar bir gün değil 365 gün başımızın tacıdır” ifadesini kullandı. Coşkulu kalabalık karşısında çok duygulandığını dile getiren Dedeoğlu, “Hepinizden Allah razı olsun. Oylarınıza talibim. İnşallah göreve geldiğimizde Afşin'i ve Tüm Kahramanmaraş’ı ayrım yapmadan, ötekileştirmeden hep beraber yöneteceğiz” dedi.

BÖYLE GİDERSE 8-10 YILDA KALDIRIRLAR

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu konuşmasının devamında, deprem sonrası, orta hasarlı binalar, rezerv alanlar ve alınamayan ruhsatların durumuna bir kez daha dikkat çekerek “Mevcut yönetim bu tempoyla giderse, ara sokaklardaki ağır hasarlı binaları ancak 8-10 yılda kaldırabilirler. Göreceksiniz, Allah bize bu görevi nasip etsin. Mehmet Taşkale başkanımla birlikte Afşin’in bütün problemlerini çözeceğiz” ifadesini kullandı.

BU DEFA İYİ PARTİ DİYELİM HİZMET NASIL YAPILIR GÖRSÜNLER

Afşin’in bitmez tükenmez sorunlarının olduğunu belirten Dedeoğlu, “Maalesef diğer ilçelerde olduğu gibi Afşin’imiz de sahipsiz kalmış. İçme suyu, bozuk yollar, kömür tozları insan sağlığını tehdit derecesine ulaşmıştır” dedi. Dedeoğlu vatandaşlardan bir istihramını dile getirerek şöyle dedi: “Bu zamana kadar hangi partiye oy verdiyseniz saygım sonsuzdur. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama bu defa Mehmet Taşkale’ye evet diyelim. Bu defa Mesut’la diyelim. Bu defa İYİ Parti diyelim. Göreceksiniz ki Afşin kazanacak Kahramanmaraş kazanacak. Mehmet Taşkale başkanım Afşin sevdalısı bir kardeşimdir. Afşin’e nasıl hizmet edeceğini de çok iyi biliyorum. Bu defa İYİ Parti diyelim.” Dedeoğlu açılış sonrası parti teşkilatıyla birlikte ziyaretlerine devam etti.

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Mesut Dedeoğlu “Bu Defa Iyi Parti Diyelim Hizmet Nasıl Yapılır Görsünler”
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