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Gençler Sordu, Aydoğar ve Ceyhan Cevapladı

Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ve Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, gençlerle buluşma gerçekleştirdi.

Gençler Sordu, Aydoğar ve Ceyhan Cevapladı

Gençler Sordu, Aydoğar ve Ceyhan Cevapladı

Yeniden Refah Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ve Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, gençlerle buluşma gerçekleştirdi.

10 Mart 2024 Pazar 14:28

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, Yeniden Refah Partisi seçim çalışmalarına hız kazandırarak Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, renkli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Program, şarkılar söylenerek başladı ve katılımcılara enerjik bir başlangıç sunuldu. Yeniden Refah Partisi'nin Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar'ın yanı sıra partililerin de katıldığı etkinlik, gençlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı sağladı. Gerçekleştirilen bu etkinlikte konuşma yapan Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, “Burada gençlerimizle birlikte olmak için, hasbihal etmek için, onlarla şehrimizin geleceğini konuşmak için, kendilerinin bizlerle paylaşmak istediği düşüncelerine, sorularına cevap vermek için, bu güzel etkinlikte bir araya geldik. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN MUHAMMED AYDOĞAR İLE BİRLİKTE STADYUMU TAMAMLAYIP AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kahramanmaraşlı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, seçim öncesi Yeniden Refah Partisi'nin gençlerle olan diyalogunu güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Program, samimi soru-cevap bölümüyle devam ederek, gençlerin katılımıyla etkileşimli ve keyifli bir atmosferde geçti. Bu bölümde özellikle Dr. Fatih Mehmet Ceyhan’a gençlerden gelen stadyum sorusu üzerine Başkan adayı Ceyhan’da seçildikleri takdirde Başkan Muhammed Aydoğar ile birlikte stadyumu tamamlayıp açılışını gerçekleştireceğiz. Kurdele kesme törenine de yine hepinizi davet edeceğiz sözleriyle cevap verdi.Şehrin alt yapı sorunuyla ilgili bir soruda Büyükşehir belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar’a yönetilirken Başkan Aydoğar, “Kahramanmaraş’ımızın altına tüneller yapacağız ve oluşabilecek alt yapı probleminde ekipler o koridorlara inerek sorunu halledecekler. Yeniden refah Belediyesinde artık asfaltı deşerek alt yapı sorununu giderme dönemi ortadan kalmış olacak” dedi.

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Gençler SorduAydoğar Ve Ceyhan Cevapladı
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