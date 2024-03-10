Depremzedeler İçin Türk Müziği Korosu Terapisi

Pazarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta önemli bir adım atarak Türk Müziği Korosu oluşturdu ve etkinlikler düzenlemeye başladı.

Pazarcık İlçesi'nde hayatın hızla normalleşmeye başladığı bu dönemde, Halk Eğitim Merkezi çeşitli etkinliklerle normalleşmeye katkı sağlıyor.

Müdürlük, "Müzik ruhun gıdasıdır" ilkesini benimseyerek her yaştan insana müzikal etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Pazarcık Halk Eğitim Merkezi, Türk Müziği Korosu etkinlikleriyle önemli bir adım atmış durumda.

Eğitime katkı sağlayan ve dikkat çeken faaliyetleriyle bilinen Pazarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rasim Özdemir, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Özdemir, "Öncelikle Akademik başarının artırılması projesi kapsamında ortaokul ve liselerde sınava girecek öğrencilere moral ve motivasyon etkinlikleri düzenliyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında ise Pazarcık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda Oba çadır kentinde biz de Pazarcık Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu olarak katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte de çeşitli faaliyetlerle ilçenin motivasyonuna katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.