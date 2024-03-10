Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...

Kahramanmaraş’ta toplu balık ölümleri endişe veriyor!

Kahramanmaraş’ta Aksu çayına bırakılan kimyasal ve evsel atıklar, Sır Barajı içerisindeki canlıları tehdit eder boyutlara ulaştı.

Kahramanmaraş’ta toplu balık ölümleri endişe veriyor!

Kahramanmaraş’ta toplu balık ölümleri endişe veriyor!

Kahramanmaraş’ta Aksu çayına bırakılan kimyasal ve evsel atıklar, Sır Barajı içerisindeki canlıları tehdit eder boyutlara ulaştı.

10 Mart 2024 Pazar 15:03

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi İsmailli mahallesinde yer alan Sır Barajında yaşanan toplu balık ölümleri yöre halkını tedirgin ediyor.

Balıkların, fabrikaların bıraktığı kimyasal atıklardan ve çiftlikteki üreticiler tarafından suya karışan zehirli madde nedeniyle öldüğü iddia edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

İsmailli Mahalle sakine de aynı zamanda balıkla geçimini sağlayan Celal Koska, baraja köyde yaşayan ve çiftlikle uğraşan kişilerin evsel atıkları bıraktıklarını, şehirden ise fabrikaların kimyasal atıklarını bırakmaları nedeniyle barajın büyük bir tehdit oluşturduğunu, her gün balık ölümlerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Toplu Balık ölümleri Endişe Veriyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremzedeler İçin Türk Müziği Korosu Terapisi
Depremzedeler İçin Türk Müziği Korosu Terapisi
Gençler Sordu, Aydoğar ve Ceyhan Cevapladı
Gençler Sordu, Aydoğar ve Ceyhan Cevapladı
Mesut Dedeoğlu “Bu defa iyi parti diyelim hizmet nasıl yapılır görsünler”
Mesut Dedeoğlu “Bu defa iyi parti diyelim hizmet nasıl yapılır görsünler”
Karaca; Seçimi Kadınlarımızın Desteğiyle Kazanacağım
Karaca; Seçimi Kadınlarımızın Desteğiyle Kazanacağım
Aydoğar’dan Hizmet İş Sendikası yöneticisine sert tepki!
Aydoğar’dan Hizmet İş Sendikası yöneticisine sert tepki!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber