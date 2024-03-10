Abdülhamit Han Camii Ramazan ayına hazır!

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif yarın ilk oruçla başlıyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından deprem bölgesine 2000 kişilik iftar sofrası kuruldu. İftar sofrasına ev sahipliğini Abdülhamit Han camii yapacak. Camide tüm hazırlıklar tamamlandı, gül suyu ile yıkandı ve mekanlar depremden sonra tamamen tadilat ve tamirat yapılarak ibadete hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde gördüğü hasarın ardından ibadete kapatılan kentin simgelerinden Abdülhamit Han Camii, tamiratla tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından ibadete açılmıştı. Ramazan ayında bahçesine kurulan iftar çadırlarıyla vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor.

Osmanlı sultanı 2. Abdülhamit Han'a ithafen, yapımına Kahramanmaraşlı hayırseverler tarafından 1993 yılında başlanan Abdülhamit Han Camii, 2010 yılında ibadete açıldı.

Kente hakim bir tepe üzerinde yapılan, açık ve kapalı alanlarında toplam 20 bin kişinin ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük 4. Camisi Abdülhamit Han camii müezzin kayyımı Ali Sarıkaya, Ramazan ayı boyunca camide yapılacak etkinlikleri şöyle anlattı; "Sabah namazından sonra mukabele programımız başlayıp inşallah namaza kadar devam edecek. Namazla beraber bitecek, namaz akabinde saat 10 civarında da bayanlarımız burada mukabele okumaya devam edeceklerdir. Saat 12'ye kadar öğlen namazından önce saat 12.00'de tekrar erkeklere mukabele başlayacak, namaz saati ile birlikte bitecek inşallah. Mukabele programımız böyle devam edecek, akşamları iftar çadırımızda durumu olup olmayan tüm kardeşlerimizi davet edeceğiz; tüm Kahramanmaraş'a hitap eden bir çadırımız var, oralarda iftarı beraberce kaynaşarak kardeşçe İnşallah iftarlarda buluşmaya çalışacağız. İftar programlarımız olacak, buralarda kendilerine Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, ezgiler söylenecek ve kandil gecelerimiz olacaktır. Kandil gecelerimizde de zikir, fikir Allah'ın izniyle tesbih namazlarımız olacak ve camimizle sakal-i Şerifin buraya gelmesiyle birlikte sakal Şerif ziyaretlerimiz olacaktır. Bunu muayyen günlerde çıkarmayı düşünüyoruz. Mübarek gün ve geceler haricinde cuma geceleri de çıkarmayı düşünüyoruz. Ramazan boyunca İnşallah tüm cemaatimizi bu coşkulu ibadet cümbüşünde davet ediyoruz" dedi.