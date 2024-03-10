Kahramanmaraş’ta büyük usta son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta şehrin en görkemli tepesine inşa edilen ve yapımı 2010 yılında tamamlanan Abdülhamit Han Camii’ nin baş mimarı ustası ve her karesinde emeği olan Ahmet Yurttaş Ramazan arifesinde ebedi aleme göçtü.

Yurttaş'ın cenazesine yüzlerce kişi katılırken, Abdülhamit Han Camii emekli imamı Ömer Faruk Şirikçi ve caminin müezzini Ali Sarıkaya, merhum hakkında duygularını dile getirdi.

Ömer Faruk Şirikçi, caminin yapımında çok büyük emeği olan ve ölümüne kadar elini camiden çekmeyen Ahmet Yurttaş'ın ebedi aleme irtihal ettiğini duyurdu. Yurttaş'a Allah'tan rahmet dileyen Şirikçi Hoca, merhumun cenaze namazını kendisi kıldırdı.

Cami müezzini Ali Sarıkaya ise şunları söyledi; “Abdülhamit Han camimizin acı günü, bugün camimizin kuruluşundan ilk çakıl taşının koyuluşundan minarenin alemindeki ay yıldıza kadar emeği bulunan Ahmet ustamızı kaybettik. Bugün bizim gerçekten aç günümüz, Ramazan-ı Şerif'in gelmesine sevinirken Ahmet abimizin de Ramazan-ı Şerif’te Rabb’ül aleminin huzuruna göçmesine aynı duyarlılıkla seviniyoruz ama acı bir de kaybımız olduğuna inanıyoruz. Allah rahmet eylesin, emeklerini zayi etmesin. Rabb'ül alemin cennette bu eserleri ile inşallah Teâlâ buna benzer bir köşk nasip etsin Ahmet abimize."