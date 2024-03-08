Aydoğar’dan Orta Hasarlı bina sahiplerine mesaj “İktidar çözemiyor, biz çözeceğiz”

Aydoğar, Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın da yer aldığı Kahramanmaraş aday tanıtım ve proje lansman toplantısına katılan Orta Hasarlı Bina Platformu Başkanı Gülnaz Şenlenmiş ve üyeleriyle görüştü. Daha önce Ulucami önünde yapılan gösteriye destek veren Aydoğar; uygun olmayan alanlarda orta hasarlı konutu olan vatandaşların sorunlarını iktidarın çözmeye gücünün yetmediğini ancak Refahlı belediyeler tarafından çözüleceğini belirtti.

PLATFORM ÜYELERİNE SONUNA KADAR DESTEK OLUYORUZ

Uygun olmayan alanlarda orta hasarlı binası bulunan mağdurlarının oluşturduğu platforma her türlü destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirten Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, “Bilindiği üzere iki rapor var, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremin hemen ardından yapılan sondajlama çalışmasında şehir merkezi, Boğaziçi bölgesi, Üniversite karşısı yapılaşmaya kapatılmıştı.

BÜROKRATİK ENGELLEMELERLE KARŞI KARŞIYALAR

Bunun yanlışlığını gören Bakanlık gelen tepkiler üzerine şehir merkezindeki adayı yeniden yapılaşmaya açtı. Fakat bir çoğunda tek bir çatlağın bile olmadığı Boğaziçi, Üniversite bölgesini haya aynı şekilde hata yapmaya devam ediyor. Eskişehir Üniversitesi Kahramanmaraş bölgesinde bir çalışma yaptı, yapılan çalışma bakanlığa ulaştırıldı, fakat bakanlıktan öteye geçemiyorlar. Bir grup bürokrasinin bürokratik davranışlarını geçemiyorlar.

BAKANLIK “FAY VAR” BİLİM ADAMLARI “FAY YOK” DİYOR

Bu adamlar bu şehri tanımaz, bürokrat insanlarımızın nasıl bir zorluk içerisinde olduğunu da bilmez. Bürokratların ısrarla üzerinde durduğu uygun olmayan alanlarla ilgili şehrimizdeki jeoloji Mühendisleri Odası da bir ropar hazırlattı. Eskişehir Üniversitesi de, Jeoloji Mühendisleri Odasının da hazırladığı raporda, Bakanlığın uygun olmayan alanlar olarak nitelendirdiği yerlerden fay geçmiyor, önlemine alarak yapılaşma yapılabilir deniyor.

14 AY GEÇTİ SORUN HALA DEVAM EDİYOR

Bu şehri, bürokrasiyi geçemeyen, bakanlığa derdini anlatamayan insanlar mı yönetecek. Bugün uygun olmayan alarlarda orta hasarlı binası bulunan vatandaşların çilesini sorun var mı? Bun insanlar nerede kalıyor, neler yapacak, çocukları okula gidenler hangi sorunlarla uğraşıyor, bun insanların haklarını savunacak kimse yok mu? Depremin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hala kimse ne yapacağını bilmiyor. Bakanlık buradan fay geçiyor diyor, Bilim adamları burada fay yok, yapılaşma olur diyor. Bakanlık bürokratlarına mı inanacağız, ömrünü bu işe vermiş bilim adamlarına mı inanacağız” dedi.

Orta hasarlı bina platformuna sonuna kadar destek olacağını da belirten Aydoğar, bu sorunun iktidar mensuplarının umurunda olmadığını, ancak Refahlı belediyelerin çözebileceğini söyledi.