Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin heyecanıyla dolup taşarken, siyasi arenanın yoğun temposu dikkat çekiyor.

Siyasi partiler ve belediye başkan adayları, halka ulaşmak için canla başla çalışıyorlar.

Bu çalışkan isimlerden biri de Yeniden Refah Partisi'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar.

Kahramanmaraş'a yenilikçi bir belediyecilik anlayışı getirmeyi hedefleyen Aydoğar, projelerini gerek sahada gerekse medyada aktif bir şekilde tanıtıyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ANLAMLI BİR HAREKET

Muhammed Aydoğar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kahramanmaraş'ın kadınlarına özel bir jest yaptı.Ulucami önünde kurulan stantta Kahramanmaraşlı kadınlara karanfil dağıtıldı.

Tüm kadınların bu özel gününü kutlayan Aydoğar, annesinin de elini öperek saygı ve sevgisinin bir göstergesini sundu.

Yeniden Refah Partisi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, kadınlara çiçek dağıtımı yapıldı. Bu hareketle, kadınların toplumdaki değerine ve önemine dikkat çekildi.

MUHAMMED AYDOĞAR'DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Aydoğar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş halkına sevgi ve saygılarını iletti.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yalnızca bir güne sığdırılamayacak kadar değerli" diyen Aydoğar, kadınların yılın her günü önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların ticaretteki zarafet ve disiplin, evlerdeki birlik, toplumsal barış ve annelik gibi rollerine dikkat çeken Aydoğar, Yeniden Refah Partisi olarak kadınların daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

31 Mart seçimlerinin ardından Kahramanmaraş'ın kadınlarının daha müreffeh bir hayat sürdürebilmeleri için hayal kurduğunu ifade etti.

Aydoğar, kazanımlarının herkes için olumlu sonuçlar doğuracağını, seçim sonuçları ne olursa olsun, Kahramanmaraş ve kadınlarının kazanacağını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Betül Hurç, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını özel kılarak güzelleştiren; Geleceğimizin şekillenmesinde en önemli paya sahip olan huzur ve zerafetin öncüsü kadınlarımızın, yılın bir günü değil, yılın her gününde hak ettiği gerçek değerin verilmesi temennisiyle; başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere kendi ışığıyla kendini parlatan ve kendi hayatının yıldızı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

"Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Pekeren ise, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu vesileyle, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muhammet Aydoğan'a da 31 Mart yerel seçimlerde desteklerinizi bekliyorum." dedi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İlçe Başkanı Şahin'da, "Bugün Kahramanmaraş'ta Ulu Cami'nin arkasındayız. Yeniden Refah Partisi olarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Hemşehrilerimizle bir aradayız ve olağanüstü bir ilgi var. Olağanüstü bir teveccüh var. Biz de buradan diyoruz ki Yeniden Refah olarak gümbür gümbür geliyoruz. İnşallah, bir Nisan sabahı bambaşka bir sabaha uyanmış olacağız." diyerek sözlerini tamamladılar.