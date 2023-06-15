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Bahçeli Önerdi, Ak Parti Çalışmalara Başladı! 19 İlçe, İl Oluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 100 il konusunda MHP ile AK Parti'nin anlaşıldığı öne sürüldü. Düzenlemenin 2024'te yapılacak yerel seçimlerin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

Bahçeli Önerdi, Ak Parti Çalışmalara Başladı! 19 İlçe, İl Oluyor

Bahçeli Önerdi, Ak Parti Çalışmalara Başladı! 19 İlçe, İl Oluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 100 il konusunda MHP ile AK Parti'nin anlaşıldığı öne sürüldü. Düzenlemenin 2024'te yapılacak yerel seçimlerin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

15 Haziran 2023 Perşembe 15:55

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında dile getirdiği il sayısını 100'e çıkarmak için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

NTV'de yer alan habere göre MHP ile AK Parti, 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifi konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda il olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Elbistan, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

DÜZENLEME YEREL SEÇİMDEN SONRA GERÇEKLEŞECEK

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

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