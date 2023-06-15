Almanya’dan Kahramanmaraş’a duygulandıran mektup!

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda çalışmalar sürerken bir yandan da şehre yardımlar gelmeye devam ediyor. Şehrin imarı ve inşası noktasında kamu kurumları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin yardım seferberliği sürerken Almanya’nın Hamm kentinden mektup eşliğinde bir zarfla gönderilen bağış ise duygulandırdı. Rabia Gafar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ithafen kaleme aldığı mektupta, “Merhaba, ben depremden çok etkilendim ve ondan dolayı çok üzüldüm. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Hepinizin başı sağ olsun. Allah size sabır ve kolaylık versin. Biz hep sizin yanınızdayız. Anneniz ve babanız hep sizin kalbinizdedir. Korkmayın! Allah sizi hep koruyor. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.

“Kocaman Yüreklerden Çıkan Mektuplar Aldık”

Başkan Hayrettin Güngör, Rabia Gafar’ın duygu yüklü mektubunu sosyal medya hesabından, “Büyük felaketin ardından onlarca paha biçilemez yardım ve bunlarla birlikte kocaman yüreklerden çıkan mektuplar aldık. Onlardan birisi de Almanya’daki yavrumuz Rabia’nın gönderdiği mektup ve harçlığıydı. Gözlerinden öpüyorum güzel yavrum. Allah seni ailene bağışlasın” ifadeleriyle paylaştı.