Bahtiyar Murat Aras’tan Cumhuriyet bayramı mesajı

Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi üzerinden Cumhuriyet Bayramının önemine değinen Aras şunları ifade etti;

“Azerbaycan toprağını 30 yıldır işgal eden düşmana karşı mücadele ediyor. Bütün batı medeniyeti bu duruma ses çıkartmıyor. Ermenistan Azeri sivilleri vuruyor, ateş kes çağrısı yapılıyor.

İbni Haldun’un bir sözü var; ‘Tarih suyun suya benzediği kadar bir birine benzer’ diyor. Selçuklu, Osmanlı, yada Milli mücadele döneminde Türk Milleti’nin savaştığı düşmanların tavırlarını anlamak istiyorsak bugüne bakmak gerek. O günde, bu günde hiçbir fark yok.

Bu memlekette Ermeni katliamı yapıldı diye Kahramanmaraşlılar suçlandı. Ama şu an bir millet karakterini gösteriyor, savaş meydanından kaçıyor ama masum sivilleri vuruyor. Ermenilerin bu hainliği tarihe ışık tutan hadiselerdir.

Biz de Türk Eczacılar Birliği olarak, kardeş Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtip bir bildiri yayınladık. Azerbaycan ordusunun ihtiyaç duyacağı her türlü tıbbi hizmet içinde gönüllü olduğumuzu söyledik. Devletimiz bize bu anlamda bir görev verirse gönüllü olduğumuzu söylüyoruz.

Türkün Türk’ten başka dostu yoktur.

Türkiye Cumhuriyet Devleti dünya Müslümanları için bir umuttur. Bu açıdan 1919-1920 şartlarında emperyalistlerle mücadele ve bir bağımsız devlet oluşturmakta ne kadar zormuş bunun daha iyi anlıyoruz. Biz bu kadar güçlüyken her tarafımız kuşatılmaya çalışılıyor, kurtuluş savaşı dönemini iyi değerlendirmek lazım.

Bu vesileyle gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Devletimize ve milletimize sahip çıkalım. Bu devlet ve millet İslamiyet’e ve bütün mazlumlara 2 bin yıldır kol kanat germiştir. Kahramanmaraş halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.”