Bakan Özhaseki “Herkesin hakkı verilinceye kadar buradayız”

Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Milletvekilleri, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ve teşkilat üyeleriyle birlikte AK Parti Pazarcık İlçe seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Pazarcık halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Bakan Özhaseki hem hak sahiplerine hem de evi olmayan kiracılara müjde üstüne müjde verdi.

BİN YILLIK ANADOLU TARİHİMİZDE EN BÜYÜK FELAKETLE KARŞILAŞTIK

Bin Yıllık Anadolu medeniyetinde karşılaşabilecekleri en büyük felaketle karşılaştıklarını hatırlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Mehmet Özhaseki; “İki tane üst üste deprem, 3 dakikaya varan bir sarsıntı süresi, 7.7-7.6 gibi şiddetli bir ortam. Merkez üssü burası ama bundan tam 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insanımız zarar gördü. 680 bin evimiz yıkıldı, 170 bin civarında işyeri ve müştemilat gibi yerler yıkıldı. 104 milyar dolar hasar açıklandı ve manevi zararımızı ölçecek bir yöntem daha icat edilmedi.

GÜÇLÜ DEVLETİMİZİN YÖNETİMİNDE GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR

22 yıldır gecesini gündüzüne katarak hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan’la güçlü bir devletimiz var. Yaraları sarmak daha önemliydi, Cumhurbaşkanımız o gün 4.17’den itibaren ayaktaydı. Tek tek valilerimizi aradı ve olayın büyüklüğünü anlayınca her bir bakanımızı bir ile görevlendirdi. Her bir vali, kaymakamlarımızı bir yerlere görevlendirildi. Bende Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydım, hemen ülke genelindeki belediyelerimizin acil olmayan işlerini bıraktırarak bölgedeki belediyelere görevlendirdim. Burada gece gündüz çalıştılar, hizmet ettiler” dedi.

DEPREM TURİSTLERİNİ UNUTMAYIN

Asrın felaketinin asrın dayanışmaya döndüğünü de anımsatan Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü; “O gün 85 milyonun evinde rahatça oturup sohbet eden biri var mıydı? Eden olduysa da onun vicdanından şüphe ederim. Herkes deprem bölgesi için kol kola girdi. Bir de deprem turistleri vardı; özel uçaklarla geldiler, selfie çekildiler, selam verdiler çektiler gittiler. Biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDE 46 BİN KONUT DAĞITTIK

Konutlar için hemen işe koyulduk, ilk anlarda sert bulduğumuz zeminlerde hemen inşaatlara başladık. Binlerce konut yaptık, şu geçtiğimiz 15 gün öncesinde 46 bin konutu dağıttık. Önümüzdeki ay 30 bin konut daha dağıtacağız. Sonrasın da mayıstan başlayarak 10 bin, 15 bin konut dağıtmaya devam edeceğiz. İnşallah gelecek sene içerisinde de herkesin hakkını vermiş olacağız. Kahramanmaraş’ta 9 bin 300 konut dağıtımı yapıyoruz. “Kur’a da bize neden konut çıkmadı” demeyin, herkesin hakkını verinceye kadar ben buradayım. Herkes “hakkımız helal” deyinceye kadar buradayım. Gece gündüz çalışacağız ve size hakkınızı vereceğiz.

KİRACILARIMIZ İÇİN DE KONUT YAPIYORUZ

4 bakan yardımcımızdan biri bu bölgede devamlı görev yapıyor. Bakan yardımcımızdan bölgedeki tüm konularla ilgili detaylı bilgi alıyorum. Pazarcık’ta 5 bin 400 kadar hak sahibi kardeşimiz var. 4 bin 500 hak sahibimizin inşaatına başladık. 900 kadar eksiğimiz var, yerinde dönüşüm yapmak isteyenlere de fırsat veriyoruz. Biz burada fazla yapacağız, bu fazlalığı da kiracı kardeşlerimize vereceğiz.

BUGÜN BURADAYSAK YARIN DA BURADA OLACAĞIZ

Bizler çalışıyoruz, bizler hizmet eriyiz. 1994’den beri Cumhurbaşkanımız İstanbul’da biz Kayseri’de hiç kimsenin etnik kökenine bakmadan hizmet ettik. Bugün tüm tecrübemizi buralar için kullanıyoruz. Sizler evlerinizde rahatça oturmaya başlayıncaya kadar bizler buraya gelip gitmeye devam edeceğiz. Nasıl dün buradaysak, bugün buradaysak yarın da burada olacağız.

FIRAT BEY HİZMETLERE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Bu hizmetler seçimle oluyor, Kahramanmaraş’ta mükemmel bir birliktelik var. Hatay’a gittim, altyapısı için oluşturduğumuz kaynağın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili Belediye Başkanıyla bir araya gelemedim. Burada Sayın Bakanımız Kirişci önderliğinde milletvekillerimizle, teşkilatımızla çok güzel bir birliktelik var. Hayrettin Beyi uzun yıllardır tanırım, dünyanın en dürüst insanı. Yeni başkanımız Fırat Bey olacak, hizmete devam edecek. Hepsi burada, hiç kimse bir yerlere gelmek için kendini yerden yere atmıyor, hizmet için çalışıyor. Şimdi şehrimizdeki 12 belediyeyi Cumhur İttifakı ile buluşturacağız, sonra da Cumhurbaşkanımıza dönerek, 12 belediye ile sizi destekledik, şimdi hizmetin kalanını bekliyoruz” demeye sonuna kadar hakkınız var.”

KAHRAMANMARAŞ’TA ‘BEN’ YOK ‘BİZ’ VAR

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Kirişci de Kahramanmaraş’ta ‘Ben’ yok ‘Biz’in olduğunu ‘Biz’in ise arkasında Cumhur İttifakının olduğunu söyledi. Kirişci, “Bakın yanımızda ilçe belediye başkanımız, ilçe belediye başkan adayımız, büyükşehir belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkan adayımız var. İşte bu ‘ben’ değil ‘biz’in en önemli göstergesidir. 12 Şubat ruhuna yakışır 12 belediyeyi almaya hazır ve kararlıyız. 31 Mart’a kadar durmak yola devam” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAKANIMIZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel de yaptığı konuşmada; “Sayın bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, 6 Şubatta bu topraklarda yaşanmış en zor zamanlardan birini yaşadık. Bugüne kadar görülmemiş afeti bu şehrin çocukları gördü. O günden beri Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bizi hiç yalnız bırakmadı ve her zaman olduğu gibi bugünde Sayın bakanımız bizimle” dedi.

GİRMEDİK GÖNÜL,SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ

Kahramanmaraş’ın 31 Mart’ta ayrı bir tarih yazacağına inandığını dile getiren Görgel Kahramanmaraş’ın her bölgesinde gösterilen ilginin kendilerinin moral ve motivasyonunu artırdığına değinerek şöyle konuştu “31 Mart’a kadar da bu heyecan ve şevkin devam etmesini temenni ediyorum. Bizim her zaman bu şehre bu şehir insanına borcumuz var. Her zaman Pazarcık ilçemiz bize çok büyük destek verdi. Bizde 31 Mart’a kadar sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. 1 Nisan’da görevi devir aldıktan sonra ise 5 yıl boyunca şehrimizin her karış toprağına hizmet götürmek için kendimizi vakfedeceğiz. 7/24 çalışacağız, şehrimizde çok güzel hizmetler yapacağız.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZÜMÜZ VAR

Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Kahramanmaraş’taki 12 belediyenin hepsinin Cumhur ittifakında olacağı sözünü verdik. İlçelerimizdeki coşku bu sözümüzün yerine getirileceğinin en büyük göstergesidir. 12 Belediyeyi de kazanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki vatandaşlarla sohbet etti ve seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti Pazarcık Belediye Başkan Adayı Murat Ceyhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.