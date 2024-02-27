Muhammed Aydoğar; “Kahramanmaraş’a kalıcı altyapı yapacağız”

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Yeniden Refah Partisi Göksun Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantı da Yeniden Refah Partisi Göksun Belediye Başkan Adayı Selim Cüce’de yer aldı. Göksun’da vatandaşlara seslenen Aydoğar, Göksun Belediye Başkan Adayı Selim Cüce’yi överken, “Göksun’da altın ile bakırın farkı görünecek” dedi. İktidar partisinin Kahramanmaraş’taki 5 milletvekiline atıfta bulunarak “Kahramanmaraş 5’ten büyüktür” göndermesi yapan Aydoğar, Kahramanmaraş gibi su yönünden zengin olan şehrin susuzluk çeken ilçe ve köylerinin olmasının utanç duyulacak bir olay olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş’ın genelindeki altyapı problemlerine de değinen Aydoğar; 3.sınıf, 4.sınıf Dünya ülkelerinde bu problemlerin yaşandığına dikkat çekti. Seçilmeleri durumunda bu altyapı problemlerini çözmek için Avrupa’daki örnekleri gibi kalıcı çözümlerle geleceklerini dile getiren Aydoğar, vatandaşlardan yerel seçimlerde destek istedi.

GÖKSUN ALTIN İLE BAKIR ARASINDAKİ FARKI GÖRECEKTİR

Aydoğar, şunları kaydetti: “Bütün siyasi partiler gibi Yeniden Refah Partisi de yaklaşık 2 ay süren aday belirleme süreci geçirdi. Bu süreçte Göksun’a çok geldik. Teşkilatlarımız hiç kimseye bildirmeden meydandaki kahvede çay içtiler, pastanelerde pasta yediler. Camide cemaatle namaz kılıp ilçelerimizde nabız tuttular. Bizler bir duruşun siyasi partisiyiz. Bizler hizmet için yola çıktık. Rantla işimiz olmaz. Rüşvetle işimiz olmaz. Adam kayırma ile işimiz olmaz. İlçelerimizde öyle aday çıkartmalıyız ki hem Göksun’a, Refah gelsin, hem de insanlarımızın gönlüne refah gelsin. O zaman İl Başkanıyım, saf altın gibi adam diyerek Göksun’da Selim Cüce ağabeyimizi aday olarak istediler. Göksun onu tanır, o da bütün Göksun’u tanır dediler. Selim Başkanın özü bir, sözü bir kimyası sağlam dediler. Bizim partimizin de geçmişi sağlam, mirası sağlam. Ortaya bu sinerji çıkınca sadece Selim Cüce başkanımızın ismini genel merkezimize vermek kaldı. Artık sadece Selim Cüce başkanımızı Göksun’a belediye başkanı yapmak kaldı, onu da siz teşkilatımızın çalışması ile yapacağız. Sadece Selim Cüce demeyeceğiz, Kuyumcu Selim Cüce diyeceğiz ki tüm Göksun altınla bakır arasındaki farkı görecektir.

KAHRAMANMARAŞ 5’TEN BÜYÜKTÜR

Seçime giderken bizim yapacaklarımız var. Bir de yapılmayanları soracaklarımız var. 5 dakika düşüneceksiniz, 5 yılınızı karartmayacaksınız, pişman olmayacaksınız. Biz 5 yıl belediye başkanlığı yaparsak öbür seçimde esnaf ziyareti yapmayacağız, seçim ofisi açmayacağız. Sadece adaylığımızı koyacağız vatandaş kendisi bizi isteyecek. Tekrar sokağa çıkıp “Gerçek Belediyecilik” mavalı okumayacağız. Vatandaş bizim hizmetimizden memnun kalıp bizi kendisi isteyecek. Büyükşehir Belediyesi’ni Kahramanmaraş’ta aldığımızda 5 bin sosyal konut projesi yapacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Bey’e soruyorum; 5 yılda şehrin ekonomisine, vizyonuna katkı sağlayacak 5 tane projeni söyle ben de meydanlarda senden özür dileyeyim. Kahramanmaraş’ta iktidarın 5 milletvekili var ama Kahramanmaraş 5’ten büyüktür.

SUYUN ÜSTÜNDE YAŞAYAN ŞEHRE SUSUZLUK ÇEKTİRDİNİZ

31 Mart seçimlerine giderken sandıkta mesaj vereceğiz. “Senin verdiğin emekli maaşı ile biz geçinemiyoruz. Oyumuzu Yeniden Refah’a veriyoruz. Senin göndermiş olduğun elektrik faturasını ödemekte zorlanıyoruz, oyumuzu Yeniden Refah’a veriyoruz. Doğalgaz faturasını öderken zorlanıyoruz, oyumuzu Yeniden Refah’a veriyoruz” diyeceğiz. Cenab-ı Allah bizlere su kaynakları olaraktan bizlere çok güzel nimet vermiş, ben ilçelerimizi, köylerimizi geziyorum. İnsanlarımız susuzluk çekiyor. Su kesintilerine maruz kalıyor. Suyun üstünde yaşayan bir şehir olarak bize susuzluk çektirdiniz. Bu nedenle de oyumuzu Yeniden Refah’a veriyoruz diyeceksiniz. Bugün belediyeyi sizden aldık, Yeniden Refah’a verdik. Bu enflasyon böyle devam ederse; bu insanlar, bu vatandaş, bu ekonominin altında böyle ezilmeye, böyle yorulmaya devam ederse “İktidarı da alırız, onu da Yeniden Refah’a veririz” mesajını hep birlikte sandıklarda vereceğiz” diyeceğiz.

HİZMET ETMEK İÇİN OY, GÖNÜL VE DUA İSTİYORUZ

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey, Ankara’dan bizleri uğurlarken aday tanıtım toplantısında bize şu tembihlerde bulundu; “Sokakta tekmelenen seyyar satıcıları size emanet ediyorum. Evine ekmek götüremeyen aile reislerini size emanet ediyorum. Yavrularını aç yatıran aileleri size emanet ediyorum. Kaldırımları yapılmayan, su faturasını ödeyemeyen, adam yerine konulmayan vatandaşlarımızı size emanet ediyorum. Emekli maaşı ile ev kirasını ödeyemeyen, ev kirasını öderse de yiyecek yemek bulamayan emeklilerimizi size emanet ediyorum” dedi ve bizleri hizmet etme noktasında şehirlerimize gönderdi. Bizler bu mana, bu duruş içerisinde geldik. Sizlere hizmet adına hem sizden oy istiyoruz hem de sizden gönül istiyoruz hem de sizden dua istiyoruz.

3.-4. DÜNYA ÜLKELERİNDE YAŞANAN ALTYAPI PROBLEMLERİ KAHRAMANMARAŞ’TA VAR

Kahramanmaraş ilimizde ve Göksun ilçemizde çok ciddi bir altyapı problemi var. Bu problemler; şehirleşme adına Dünya’nın 3.sınıf, 4.sınıf ülkelerinde yaşanan problemlerle aynıdır. Bir şehir düşünün, belediye asfalt çalışmasını yapsın. Birkaç ay sonra KASKİ gelip yolu tekrardan kazsın. KASKİ kazmazsa ARMADAŞ gelsin kazsın. O kazmazsa internet altyapısı için gelinip kazılsın. Belediyemizin öncelikle yapması gereken öncelikle altyapıdan yola sonradan müdahale edebilecek; altyapıdaki elektrik, altyapıdaki temiz su, altyapıdaki pis su, internet bağlantısı, doğalgaz bağlantısı, o altyapıda ne geçecekse bu asfaltların buna paralel yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar yapılmayacaksa, bir an önce yaptırılması gerekiyor. Avrupa’da şehirleri takip edip incelediğinizde yolların altına koridorlar var. Bu koridorların içerisine koplift girebilecek şekilde, iş makinası bölümüne iş makinası girebilecek şekilde koridorlar var. Bir su arızasında, bir elektrik arızasında veya yeni çekilecek kablolamada, borulamada, yollar parçalanmıyor. Yolun altına ekipler girer, kablolamayı, borulamayı yaparlar ve bitirirler. Bizde gelirler asfaltı yaparlar, 2 ay sonra KASKİ gelir ve “Buradan temiz su borusu çekeceğim” der. Bunun 2 tane sıkıntısı var, birincisi toplumsal sıkıntı. Orada iş yeri olan insanların mağduriyeti var. Vatandaşın yoldan geçerken mağduriyeti var. Bir de bunun ekonomik maliyeti var. Bir asfalta yama yaptığınızda tutmuyor. Bir selde, biraz yoğun yağışta o yama yapılan yer çok çabuk kalkıyor. Çünkü aynı malzeme olsa dahi ek yapılmış oluyor ve kalkıyor. Bunun için hem Göksun Belediyemizde hem de Kahramanmaraş’ımız da bunların önüne geçip kalıcı projelerle, kalıcı yapılar yapmamız gerekiyor. Altyapımızın da kalıcı olması gerekiyor. Müdahale edilebilir olması gerekiyor.”

CENAZELERDE YEMEĞİ GÖKSUN BELEDİYESİ DAĞITACAK

Yeniden Refah Partisi Göksun Belediye Başkan Adayı Selim Cüce ise, ilk projesi olarak cenazelerde yemeği Göksun Belediyesi’nin karşılayacağını ve dağıtımını yapacağını söyledi. Cüce; “ Bugünlerde fitne çok çalışıyor. Göksunlular Kuyumcu Selim’i iyi bilirler. Hayatımda iki yüzlü olmadım, emek hırsızı olmadım, alın terine saygısız olmadım. Ömrümün sonuna kadar ekibimle birlikte bu dava uğruna mücadele edeceğiz. Burada ilk projemi açıklamak istiyorum. İçimde bir ukdeydi. Göksun’un bütün köylerini gezmiş, cenazesine ve düğününe gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Cenaze oluyor, cenaze sahibi cenazesine bakmadan yemek telaşına düşüyor. Artık Göksun’da cenazelerde yemek telaşına düşülmeyecek. Göksun Belediyesi, birinci günden itibaren yemekleri götürecek, ekibiyle birlikte köyde dağıtacak” diye konuştu.