Bakan Yerlikaya’dan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile geçtiğimiz günlerde Pençe – Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve Müslüm Özdemir’in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyarette heyet, Göksun’da ikamet eden Gülmez ve Dulkadiroğlu ilçesinde oturan Özdemir ailelerine baş sağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyet, şehit Emrullah Gülmez ve Müslüm Özdemir’i de kabirleri başında dualarla yâd etti. Şehit yakınlarına taziye dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin kederli ailelerine Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Valimiz, Milletvekilimiz, İl Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, İl Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla taziye ziyaretinde bulunduk. Baş sağlığı dileklerimizi ilettik, acılarını paylaştık. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.