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Balk Dağına Zorlu Tırmanış

Kahramanmaraş’ta Doğa Koruma ekipleri ve fotoğraf sanatçıları, dev yosunlu porsuk ağaçlarını fotoğrafladılar.

Balk Dağına Zorlu Tırmanış

Balk Dağına Zorlu Tırmanış

Kahramanmaraş’ta Doğa Koruma ekipleri ve fotoğraf sanatçıları, dev yosunlu porsuk ağaçlarını fotoğrafladılar.

15 Aralık 2023 Cuma 16:41

Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma Araştırma ekipleri (KADAK) ile Fotoğraf sanatçıları Kahramanmaraş'ın en sarp dağlarındaki yaklaşık 2500 yıllık porsuk ağaçlarını ziyaret ederek, bölgeyi fotoğrafladılar.

TAM 5 KİLOMETRE ZİRVEYE TIRMANDILAR

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Andırın'ın Köklü Mahallesi ile Alanlı sınırlarında bulunan Balk Dağı'na çok zorlu bir tırmanış gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 5 kilometreden sonra zirveye ulaşarak Türk bayrağı açtılar. Yaklaşık 40 kişilik ekip, bölgenin zirvesinde oksijeni almanın ve doğayla iç içe bir gün yaşamanın tadını çıkardılar.

AMAZON ORMANLARINI ARATMAYAN BÖLGE

Yürüyerek ve birçok yerde tırmanarak 1600 rakımlı dağda yönlerini bulmaya çalışan dağcılar ve fotoğrafçılar, heybetli yapısıyla dikkati çeken yosunlarla kaplı dev porsuk ağaçlarının fotoğrafladılar. Bölgenin gizemli ve heybetli yapısı, sadece bölgeye has oksijeni, yeşilin her tonu ve yosunlu porsuk ağaçları görsel şölen oluşturuyor. Güzellik ve flora zenginliğiyle Amazon ormanlarını hatırlatan bölgede; porsuk, gürgen, mezdağı ve kamalak ağaçları türü yer alıyor.

Köklü mahallesi kırsalında 1600 rakımlı kırsalda yer alan bazı ağaçların tescillenerek koruma altına alındığını ancak bir kısmının alınmadığını söyleyen ekipler, bu bölgenin de tescillenerek turizme kazandırılmasını dile getirdiler.

KADAK Başkanı Büşra Tecirli:"Bugün şehrimizin en nadide güzelliklerinden olan Andırın’ın Balk Dağlarına geldik. Balk Dağları bölgenin en sarp noktasında olan ve muhteşem porsuk ağaçları ve beraberinde yemyeşil Amazon ormanlarını anımsatan bitki örtüsüyle beraber, zirvenin muazzam manzarasıyla bize eşlik eden bir parkurdur. Bu günümüzde fotoğraf ve doğa tutkunlarıyla beraber bölgeye geldik ve hep beraber bölgenin en güzel fotoğraflarını çektik. Ve doğanın tadını içimize çeke çeke yaşadık. Çok muhteşem. Buradaki porsuk ağaçlarının şehrimizde bir tek bu bölgede var ve Türkiye’de de Türkiye’nin üçüncü büyük ağacı olarak geçen Zonguldak’ta tescillendi. Bu da Kahramanmaraş’ta mevcut şuan. Biz de şehrimizde bu ağacın tescillenmesini ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Neden porsuk ağacını ziyarete gelmesin doğa severler, turizmciler? Herkesi doğaya bekliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Balk Dağına Zorlu Tırmanış
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