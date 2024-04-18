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Başkan Görgel: “Biz, büyükşehir belediyesi ailesiyiz”

Personellerle tanışma ziyaretlerini sürdüren Başkan Fırat Görgel, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte biz, Büyükşehir Belediyesi ailesiyiz.İnşallah kurum içerisinde huzur iklimini temin edecek, devamında bu iklimi tüm şehrimize yayacağız” dedi.

Başkan Görgel: “Biz, büyükşehir belediyesi ailesiyiz”

Başkan Görgel: “Biz, büyükşehir belediyesi ailesiyiz”

Personellerle tanışma ziyaretlerini sürdüren Başkan Fırat Görgel, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte biz, Büyükşehir Belediyesi ailesiyiz.İnşallah kurum içerisinde huzur iklimini temin edecek, devamında bu iklimi tüm şehrimize yayacağız” dedi.

18 Nisan 2024 Perşembe 13:52

Kurum içi ve dışındaki birimlerde ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel; Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve KASKİ personelleriyle bir araya geldi. Birimlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Görgel, personellerle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelmeye, tanışmaya devam ediyoruz. Bugün de Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı,Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığıve KASKİ personellerimizle buluştuk, sohbet ettik. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte biz, Büyükşehir Belediyesi ailesiyiz. Nasıl ki aile fertlerimizin dertleriyle dertleniyorsak, çalışma arkadaşlarımızın da aynı şekilde dertlerini derdimiz bileceğiz. İnşallah kurum içerisinde huzur iklimini temin edecek, devamında bu iklimi tüm şehrimize yayacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemşehrilerimizin gönüllerine girmek için yoğun gayret göstereceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel: “BizBüyükşehir Belediyesi Ailesiyiz”
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