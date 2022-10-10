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Başkan Güngör, Bertiz Masere Günleri Festivali’ne Katıldı

Geleneksel 2. Bertiz Masere Günleri Festivali’ne katılan Başkan Güngör, “Masere günlerinde üzümün işlenmesi asırlardır devam eden bir kültür. Biz de bu değerimizi yaşatmak ve daha fazla tanıtmak için el birliğiyle gayret ediyoruz. Bu kültürümüzü yaşatmak ve tanıtmak için gerçekleştirilen bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, Bertiz Masere Günleri Festivali’ne Katıldı

Başkan Güngör, Bertiz Masere Günleri Festivali’ne Katıldı

Geleneksel 2. Bertiz Masere Günleri Festivali’ne katılan Başkan Güngör, “Masere günlerinde üzümün işlenmesi asırlardır devam eden bir kültür. Biz de bu değerimizi yaşatmak ve daha fazla tanıtmak için el birliğiyle gayret ediyoruz. Bu kültürümüzü yaşatmak ve tanıtmak için gerçekleştirilen bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:26

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Bertiz Eğitim Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel 2. Bertiz Masere Günleri Festivali’ne katıldı. Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, sergilenen halk oyunları gösterisi katılımcılardan alkış aldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalde misafirlere Hapısa Tatlısı, şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk gibi lezzetler de ikram edildi.

Kültürümüzü Yaşatmaya Gayret Ediyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör festivalde yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş’ımız; coğrafyası, iklimi, havası ve suyuyla çok fazla tarım ürününe ev sahipliği yapıyor. Tarım ürünü çeşitliliği açısından çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Bertiz’imiz de şehrimizin özel yerlerinden bir tanesi. Bertiz bölgemizde kendine has aromasıyla kiraz, ceviz, üzüm gibi çeşitli ürünler yetişiyor. Masere günlerinde üzümün işlenmesi asırlardır devam eden bir kültür. Biz de bu değerimizi yaşatmak ve daha fazla tanıtmak için el birliğiyle gayret ediyoruz. Bertiz bölgemizin daha fazla gelişmesi için de Dulkadiroğlu Belediyemiz ile iş birliği içerisinde alt ve üstyapı yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

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Başkan GüngörBertiz Masere Günleri Festivali’ne Katıldı
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