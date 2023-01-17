Başkan Güngör, Eğitime Destek Platformu Toplantısı’na Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) koordinesinde düzenlenen Kahramanmaraş Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda; KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile STK temsilcileri de yer aldı. Kadınlara ve eğitime yönelik hayata geçirilen ve planlanan çalışmaların konuşulduğu toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Kahramanmaraş’ımızın En Önemli Mekânlarından

Toplantıda yaptığı konuşmada Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız bu mekân şehrimizi panoramik olarak gören bir konuma sahip. Kahramanmaraş’ımızın en önemli mekânlarından bir tanesi. Bu mekânı müstecirden devraldık ve kapsamlı bir çalışma yürüttük. Hamdolsun önemli bir aşama kat ettik. Burası 100 dönümlük bir alan. Restoran kısmını tamamladık, çay bahçelerinde ise düzenlemeler devam ediyor. Bu mekânın Kahramanmaraş’ımızın turizmine çok önemli bir katkı sağlayacağını ifade etmek istiyorum. Burada bir de isim değişikliği yaptık. Şiir ve edebiyatın başkentine uygun olarak bu mekânımızın ismini Şairler Tepesi olarak belirledik. Restoran kısmının ismi Ahir Sofrası, çay bahçelerinin ise Mihriban ve Monaroza” dedi.

Turizm Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirilen projelere değinen Başkan Güngör, “Şehrimizin turizm altyapısını güçlendirecek yatırımlarımızı da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi Çamlıca Sosyal Tesisleri. Burada çalışmalarımız hızla sürüyor. Bir diğer projemiz Pınarbaşı Çınaraltı dediğimiz mekân. Çınaraltı, şehrimizin en marka alanlarının başında geliyor. Yeme içme mekânı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla burası şehrimizin en gözde mekânlarından birisi olacak. Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1 – 2 evlerinde restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Tarihi dokusuyla son derece nezih bu mekânı da şehrimizin turizmine kazandıracağız” cümlelerini kaydetti.

10 Bin Hanım Kardeşimize Ulaştık

Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik hayata geçirilen projelerden bahseden Güngör, “Hanım kardeşlerimizin istihdamına yönelik Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde farklı yaş gruplarından hemşehrilerimizin istifade edebileceği millet konakları oluşturuyor ve buralarda yeni istihdam alanları açıyoruz. Ayrıca millet konaklarımızda hanım kardeşlerimize yönelik meslek edindirme anlamında programlar gerçekleştiriyoruz. Hanım kardeşlerimize yönelik Şehrimi Tanıyorum projesini hayata geçirdik. Merkezde yaşayan hemşehrilerimiz ilçelerimizi, ilçelerimizde yaşayan hanım kardeşlerimizin de şehir merkezindeki tarihi ve turistik mekânları ziyaret etme fırsatı oluyor. Proje kapsamında toplamda 10 bin hanım kardeşimize ulaştık. Bu noktada da son derece olumlu geri dönüşler aldık” diye konuştu.