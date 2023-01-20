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Başkan Güngör, ‘El birliğiyle gece gündüz çalışacağız’

AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2023 seçimlerine giderken hedefimiz büyük. El birliğiyle çalışacağız. İnşallah bu seçimlerde Kahramanmaraş’ımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği veren şehir olacak” dedi.

Başkan Güngör, ‘El birliğiyle gece gündüz çalışacağız’

Başkan Güngör, ‘El birliğiyle gece gündüz çalışacağız’

AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2023 seçimlerine giderken hedefimiz büyük. El birliğiyle çalışacağız. İnşallah bu seçimlerde Kahramanmaraş’ımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği veren şehir olacak” dedi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda; AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da yer aldı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan’a En Yüksek Destek Veren Şehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yüksek bir koordinasyonla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, “İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte ilçe belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla bir araya geldik. Gerek il teşkilatımız gerekse ilçe belediyelerimiz ve ilçe teşkilatlarımızla yüksek koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş daima bizim yanımızda oldu. 2023 seçimlerine giderken hedefimiz büyük. İnşallah bu seçimlerde Kahramanmaraş’ımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği veren şehir olacak. El birliğiyle çalışacağız. Kahramanmaraş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunu bir kez daha gösterecek” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör‘El Birliğiyle Gece Gündüz çalışacağız’
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