Başkan Güngör, ‘En güzeli için gayret ediyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Karacasu Bölgesi’nde Güzelyurt, Karşıyaka, Ferhuş, Mamaraş ve Karaziyaret Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ender Umut Papuççu ve meclis üyelerinin yer aldığı ziyarette mahalle muhtarlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni ihtiyaçlarla alakalı yapılan toplantının ardından saha incelemesine geçildi.

Koordinasyonumuz Tam

Mahalle muhtarlarıyla koordine içinde çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Karacasu’da bölge muhtarlarımızla bir araya geldik ve mahallelerimizin ihtiyaçları konusunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla birlikte koordinasyon içerisinde hep birlikte çok güzel işlere imza attık. Mahallelerimizdeki ihtiyaçlarımızı tespit ettik ve bu noktada izleyeceğimiz yol ile ilgili istişarelerde bulunduk. Her mahallemizin ve yerleşim yerimizin ihtiyaçları farklı oluyor. Bizler de bu ihtiyaçları öncelik sırasına göre karşılıyoruz. Kahramanmaraş’ımızda birlik ve beraberlik içerisinde her bir mahallemizi daha da geliştirmeye ve güzelleştirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.