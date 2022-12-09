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Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Bizler her zaman sahadayız, hemşehrilerimizle iç içeyiz. Hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımıza yön veriyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Bizler her zaman sahadayız, hemşehrilerimizle iç içeyiz. Hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımıza yön veriyoruz” dedi.

09 Aralık 2022 Cuma 16:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin farklı lokasyonlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, bölgede vatandaşlarla da muhabbet etti ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Güngör, “Her fırsatta esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz. Bugün de Zübeyde Hanım Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ettik, hayırlı işler temennisinde bulunduk. Hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. Bizler her zaman sahadayız, hemşehrilerimizle iç içeyiz. Hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımıza yön veriyoruz. Kahraman şehrimizi daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için el birliğiyle, yüksek bir koordinasyonla çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” cümlelerini kaydetti.

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Başkan GüngörEsnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
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