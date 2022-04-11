Başkan Güngör, “Gençlerimizle sohbet içimizi ısıttı”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, KSÜ Rektörü Niyazi Can, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman, emniyet mensupları ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. İftar programında Emniyet teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümünü kutlayan Başkan Güngör, “İftar sofralarındaki ağız tadımızı, huzurumuzu ve özgürlüğümüzü kahramanca görev yapan evlatlarımıza borçluyuz. Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılı sebebiyle şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle birlikte iftar sofrasında bir araya geldik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi devlet ve millet olarak onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör Ziyaretlerini Sürdürüyor

İftar programından sonra Tarihi Maraş Kalesi’ni ve Seyir Terası’nı ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Güngör, “Bugün şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve aileleriyle birlikte iftar yaptık. Daha sonra Tarihi Maraş Kale’mizde ve Seyir Terası’nda minik yavrularımız ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelerek sohbet ettik. Gerçekten muhabbetleri içimizi ısıttı. Bizlere eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.