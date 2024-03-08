Başkan Güngör, Kadınlar Günü’nde Büyükşehir’in Kadın Personelleriyle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrin yeni gözde turizm tesisi Ali Kayası Cam Teras’ta düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’nin kadın personelleriyle bir araya geldi. Personellerle cam terasta incelemelerde bulunan Başkan Güngör, personellerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti. Programda konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyoruz” dedi.

Tüm Personellerimize Teşekkür Ediyoruz

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde kadın istihdamının artırılmasıkonusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyemizde de hatırı sayılır ölçüde kadın çalışanımız bulunuyor. Geçtiğimiz hafta bir ilke daha imza attık. Yapmış olduğumuz sınav neticesinde Büyükşehir Belediyemizde ilk defa 4 tane kadın zabıta personelimiz oldu. Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında daima büyük gayret gösteren başta kadın çalışanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.