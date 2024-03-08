Kahramanmaraş’ta Ali Mahçiçek Camii dualarla ibadete açıldı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in imzasıyla Kahramanmaraş’a kazandırılan EXPO 2023 Sergi Alanı, kadim Kahramanmaraş’ın var olan güzelliklerini ortaya çıkarmak ve küresel bir marka şehir haline getirmek amacıyla, çevreden alt yapıya, kültürden turizme, spordan enerjiye kadar birçok alanda modern tesisler başta olmak üzere toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap edecek pek çok yatırımla donatıldı.

Alanın sürdürülebilirliğini sağlayacak dünyanın ikisi bir arada ilk Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi, 70 bin metrekarelik Avrupa’nın en büyük Kristal Lagünü, AIPH Yeşil Yaşam Deneyimleme ve İnovasyon Merkezi, bitki heykelleri, hobi evleri, yerel zanaatların sergilendiği Arasta Çarşısı, Kültür ve Sanat Sokağı, amfi tiyatro alanı ve nikah salonu ile muhteşem bir yaşam merkezi haline gelen EXPO 2023 Sergi Alanı’na son olarak ise cami kazandırıldı.

Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, manevi değerlerin yanında Sergi Alanı’nın ziyaretçileri ve konteynerkentlerde yaşayan depremzede vatandaşların ibadet ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını başlattığı camiyi tamamladı.

Müftülüğün Başkan Mahçiçek’i onura etmek amacıyla dedesi Ali Mahçiçek’in adını verdiği cami, ilk Cuma namazının eda edilmesiyle ibadete açıldı.

Açılışa, Vali MükerremÜnlüer, İl Jandarma KomutanıTuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçedeki birçok caminin dış cephe yenilemesi, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Mahçiçek, Ali Mahçiçek Camii’ni ibadete açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Mimari farklılıkları ile güzel bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdık”

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, dedesi Ali Mahçiçek’in adının verilmesiyle oldukça duygulu anlar yaşadığını belirterek, “İçinde toplumumuzun her kesimi için bir proje olan 781 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir alan EXPO 2023 Sergi Alanı’mız. Öyle ki içinde çocuklar için Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası, gençler için eğlence alanları, evlenecekler için Nikah Sarayı, 71 bin metrekare devasa havuz ki üzerinde yakın bir zamanda su bisikletleriyle, kayıklarla gezintiler yapılabilecek. Konser alanları, hobi evleri ve uluslararası ülke bahçeleri. Bütün bu alanın içerisinde bugün bir eksiğimizi telafi ettik. O eksiğimiz burada bir ibadethaneydi. İbadethaneyi de bugün halkımızın, valimizin, bürokratlarımızın katılımı ile ibadete açtık. Biz şuna inanırız arkadaşlar; insanlarımızın bir takım ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yaptığımız zaman amel defteriniz kapanmayacaktır. Bu sadece camiler için de değildir. Yol yaparsınız, o yolu kullananlar yolu kullandığı sürece; su getirirsiniz, o sular içildiği sürece ya da buna benzer insanlarımızın faydalanabileceği hizmetleri yaptığınız zaman amel defterleri kapanmaz der bizim inancımız. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımızın inşallah amel defteri kapanmayacaktır. Çok güzel bir eser meydana getirdiler. Gerçekten bu alana yakışır mimari tarzıyla, içinin tarzıyla, mimari farklılıkları ile güzel bir ibadethaneyi Cuma günü inşallah cumanın da bereketinden, faziletinden istifade ederek ibadete açtık. Ali Mahçiçek benim dedem, aslında babam gibidir, ben onun yanında büyüdüm. Müftülüğümüz de sağ olsunlar bize bir nezaket gösterdiler, dedemin adını bu camide yaşattılar. Bu anlamda müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum inşallah ve ibadetlere vesile olsun inşallah. Bir kere daha belediyedeki arkadaşlarımız çok ciddi gayret gösterdiler, güzel bir eser ortaya çıkardılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından cemaate pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Başkan Mahçiçek, ValiMükerremÜnlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile EXPO 2023 Savunma Sanayii Başkanlığı Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

Başkan Mahçiçek, kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler, çocuklara da oyuncaklar takdim ederek, hal hatırlarını sordu.