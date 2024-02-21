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Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimi peyderpey devam edecek”

Vali Mükerrem Ünlüer ile Ferhuş Mahallesi TOKİ Konutları’nı ziyaret ederek kalıcı konutlarına kavuşan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle kalıcı konutlarına kavuşan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin kalıcı konutlarına kavuşması bizleri de son derece mutlu ediyor” dedi.

Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimi peyderpey devam edecek”

Başkan Güngör; “Kalıcı konutların teslimi peyderpey devam edecek”

Vali Mükerrem Ünlüer ile Ferhuş Mahallesi TOKİ Konutları’nı ziyaret ederek kalıcı konutlarına kavuşan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle kalıcı konutlarına kavuşan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin kalıcı konutlarına kavuşması bizleri de son derece mutlu ediyor” dedi.

21 Şubat 2024 Çarşamba 12:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile Ferhuş Mahallesi’ndeki kalıcı konutlarda incelemelerde bulundu.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve AFAD İl Müdürü Tayfun Temur’un da yer aldığı ziyarette heyet, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen kura çekimi sonrası anahtarlarını teslim alarak kalıcı konutlarına kavuşan vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kalıcı konutlarına kavuşan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, Dulkadiroğlu Kaymakamımız ve AFAD İl Müdürümüzle Ferhuş Mahallesi Kalıcı Konutları’ndayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle kalıcı konutlarına kavuşan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin kalıcı konutlarına kavuşması bizleri de son derece mutlu ediyor. Şehrimiz genelinde kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Tamamlanan konutlarımızın kuraları peyderpey çekilerek hak sahiplerine teslim edilecek” diye konuştu.

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Başkan Güngör; “Kalıcı Konutların Teslimi Peyderpey Devam Edecek”
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