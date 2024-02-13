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Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret eden Başkan Güngör, “6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti

Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret eden Başkan Güngör, “6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

13 Şubat 2024 Salı 12:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtuluş Bayramı etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Dr. İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyarette heyet, deprem şehitlerini dualarla yâd etti. Başkan Hayrettin Güngör, “Kurtuluş Bayramı etkinliklerimize katılmak üzere şehrimize gelen KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ile deprem şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

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