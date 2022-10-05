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Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı

İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katılan Başkan Güngör, “Mevlid-i Şerif Haftamız mübarek olsun. Tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı

Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı

İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katılan Başkan Güngör, “Mevlid-i Şerif Haftamız mübarek olsun. Tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum” dedi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:40

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı. Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kültür ve Kongre Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Vali Ömer Faruk Coşkun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Müftüsü Mustafa Tekin, protokol üyeleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kur’an – ı Kerim Tilaveti ile başlayan program Müftülük Musiki Korosu’nun seslendirdiği ilahi dinletisiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mustafa Tekin, günün anlam ve önemini belirterek Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Program, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç’in “Peygamberimiz, Camii ve İrşat” konulu konferansı ile sona erdi.

Mevlid-i Şerif Haftamız Mübarek Olsun

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İl Müftülüğümüz tarafından Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldık. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mevlid-i Şerif Haftamız mübarek olsun. Tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kaydetti.

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Başkan GüngörMevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı
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