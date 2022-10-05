Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep...
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi
Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi
Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı
Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası...
Kahramanmaraşlı dağcılar Aladağlara tırmandı!
Kahramanmaraşlı dağcılar Aladağlara tırmandı!

Başkan Güngör: “Yüzlerce yayınevi ve yazar kitapseverlerle buluşacak”

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı öncesi hazırlıkların hızla devam ettiği fuar alanını inceleyen Başkan Güngör, “Sezai Karakoç’a Saygıyla temasıyla gerçekleştireceğimiz fuar için hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah yüzlerce yayınevi ve yazar ile on binlerce eseri hemşehrilerimizle buluşturacağız” dedi.

Başkan Güngör: “Yüzlerce yayınevi ve yazar kitapseverlerle buluşacak”

Başkan Güngör: “Yüzlerce yayınevi ve yazar kitapseverlerle buluşacak”

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı öncesi hazırlıkların hızla devam ettiği fuar alanını inceleyen Başkan Güngör, “Sezai Karakoç’a Saygıyla temasıyla gerçekleştireceğimiz fuar için hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah yüzlerce yayınevi ve yazar ile on binlerce eseri hemşehrilerimizle buluşturacağız” dedi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 13:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8’inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı için devam eden hazırlık çalışmalarını inceledi. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) 14 Ekim Cuma günü start alacak fuarda geri sayımın başladığını belirten Başkan Güngör, “Geleneksel hale getirdiğimiz Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yıl 8’incisini düzenliyoruz. Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan bu organizasyonumuzu hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. Fuar alanımızda tefrişat işleri tamamlanıyor, inşallah güzel bir fuar dönemi geçireceğiz” ifadelerini kaydetti.

Sezai Karakoç’u Kitaplarla Yâd Edeceğiz

Yüzlerce yayınevi ve yazar ile on binlerce eserin Kahramanmaraşlılarla buluşturulacağını ifade eden Başkan Güngör, “Fuarımızı, geçtiğimiz yıl rahmeti rahmana uğurladığımız Türk edebiyatımızın en önemli portrelerinden Sezai Karakoç’a Saygıyla temasıyla gerçekleştireceğiz. Fahri hemşehrimiz olan üstadımızı bu vesileyle bir kez daha yâd etmiş olacağız. Bu yıl, inşallah yüzlerce yayınevi ve yazar ile on binlerce eseri hemşehrilerimizle buluşturacağız. Geçtiğimiz yıl 250 bin ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamıştık, bu yılki hedefimiz daha fazla. 14 Ekim Cuma günü başlayacak Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarımıza tüm kitapseverleri davet ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör: “Yüzlerce Yayınevi Ve Yazar Kitapseverlerle Buluşacak”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Ocaklarından Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
Ülkü Ocaklarından Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Güngör, ‘Yatırımlarımız artarak devam ediyor’
Başkan Güngör, ‘Yatırımlarımız artarak devam ediyor’
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Dernek Başkanı Sarı’dan Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti
Dernek Başkanı Sarı’dan Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber