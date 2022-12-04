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Başkan Güngör, Şehit Barış Göl’ün Mevlidine Katıldı

Şehit Polis Memuru Barış Göl’ün vefatının yıl dönümünde düzenlenen mevlid-i şerif programına katılan Başkan Güngör, “Şehidimiz Barış Göl kardeşimizi vefatının yıl dönümde dualarla yâd ettik. Bu vesileyle bir kez daha Barış Göl kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, Şehit Barış Göl’ün Mevlidine Katıldı

Başkan Güngör, Şehit Barış Göl’ün Mevlidine Katıldı

Şehit Polis Memuru Barış Göl’ün vefatının yıl dönümünde düzenlenen mevlid-i şerif programına katılan Başkan Güngör, “Şehidimiz Barış Göl kardeşimizi vefatının yıl dönümde dualarla yâd ettik. Bu vesileyle bir kez daha Barış Göl kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

04 Aralık 2022 Pazar 10:22

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit polis memuru Barış Göl’ün vefatının yıl dönümünde düzenlenen mevlid-i şerif programına katıldı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, STK Temsilcileri, emniyet güçleri ile şehit aileleri ve yakınlarının da katılımıyla gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Dualarla şehit Barış Göl’ün yad edildiği mevlit programında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehidimiz Barış Göl kardeşimizi vefatının yıl dönümde dualarla yad ettik. Bu vesileyle bir kez daha Barış Göl kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi devlet ve millet olarak şehit ailelerimizin yanındayız. Kıymetli aileleri, şehitlerimizin bize emaneti. Onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

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Başkan GüngörŞehit Barış Göl’ün Mevlidine Katıldı
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